Ce modificări propune PSD la legea lui Bolojan privind pensiile magistraților

Cuantumul pensiei magistraților la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%, cum prevede proiectul Guvernului Bolojan respins de CCR, este una dintre modificările propuse de PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook că s-a întâlnit, vineri, cu președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și cu procurorul general Alex Florența, pentru discuții pe proiectul privind pensiile magistraților, respins de CCR.

Întâlnirea nu a fost anunțată anterior și vine în contextul în care în coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz din partea premierului și a celorlalte partide.

Ce propune PSD pentru ca proiectul să fie acceptat și de magistrați

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, partidul propune două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR:

Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

PSD spune că ar vrea ca noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților să fie depus la Parlament până la finalul săptămânii viitoare și să fie adoptat până pe 28 noiembrie.

Și președintele Nicușor Dan voia una dintre modificările propuse acum de PSD

De altfel, înainte ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pe reforma pensiilor speciale, președintele Nicușor Dan le-a propus liderilor coaliției să crească perioada de tranziție la 15 ani.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologii lor din țări europene”, a spus Nicușor Dan la finalul lunii august.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților asumat de premierul Ilie Bolojan și respins de CCR includea următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Scandal în coaliție pe tema pensiilor magistraților

După decizia de luni a Curții Constituționale, Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

La declarațiile liderului PSD a reacționat și președintele Nicușor Dan. El a spus, joi, la Bruxelles, că pozițiile din spațiul public „au mers mult prea departe” și le-a cerut liderilor coaliției „să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor”.

Grindeanu a vorbit și miercuri despre propunerea sa din coaliție privind crearea unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților și a spus că a primit, în schimb „o doză mare de orgoliu”.

„Să venim, rapid, cu o formă care poate fi redepusă rapid, astfel încât să mergem înainte cu acest proiect. N-am primit, în schimb, decât, să zicem așa, o doză mare de orgoliu și am primit transmisii live din timpul ședinței”, a spus Grindeanu miercuri, nemulțumit că au apărut în presă detalii despre discuțiile din timpul ședinței coaliției.

Conform informațiilor HotNews, în momentul în care Grindeanu a propus în timpul ședinței de marți a Coaliției crearea unui grup de lucru pe pensiile magistraților, vicepremierul Tanczos Barna de la UDMR a reacționat și a spus că o astfel de măsură ar îngropa legea. Atunci, președintele interimar al PSD s-a ridicat și a părăsit ședința. Opinia vicepremierului Barna este împărtășită și de USR și PNL, conform surselor HotNews.