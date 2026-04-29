Ce nave de patrulare va construi Rheinmetall la șantierul naval Mangalia pentru aproape 1 miliard de euro din SAFE. Detalii despre sistemele de armament și senzorii de la bord

Nava de Patrulare bulgarească Hrabi, bazata pe modelul MMPV 90 al celor de la NVL / Sursă: Ministerul Apărării din Bulgaria

A doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România va fi acordată Rheinmetall pentru circa 920 de milioane de euro: să construiască patru nave și să salveze și să revitalizeze, în acest proces, șantierul naval Mangalia – 2 Mai. HotNews a aflat detalii despre navele pe care România va trebui să le primească gata de operare în mai puțin de patru ani.

În lista finală de proiecte cu finanțare SAFE, prezentată marți de ministrul Apărării Radu Miruță și aprobată ulterior de către Parlament, nu mai puțin de 5,7 miliarde, din totalul de 8,33 de miliarde supuse aprobării, vor fi contractate cu firma germană Rheinmetall.

Cel mai mare contract, de 2,6 miliarde de euro, merge pentru producția în țară la Automecanica Mediaș a 232 de vehicule de luptă ale infanteriei modelul KF-41 Lynx, iar al doilea mare pachet pentru Rheinmetall îl reprezintă construcția de nave la șantierul naval Mangalia.

„Jetonul” care va salva șantierul naval Mangalia

Mai exact, este vorba de două nave de intervenții pentru scafandri (87 milioane de euro) și două nave de patrulare (836 milioane de euro). Contractele vor fi semnate cu NVL B.V. & Co. KG (Lürssen) / Rheinmetall Naval Systems.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest șantier. Șantierul va fi modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall ”, a spus marți într-o conferință de presă ministrul Miruță.

Întrebat cum diferă cele două nave de patrulare pe care Rheinmetall le va produce la Mangalia pentru 836 de milioane de euro față de cele două nave de patrulare construite în Bulgaria pentru circa 500 de milioane de euro, Miruță nu a dat detalii exacte, dar a spus că „nu pot fi comparate navele”.

„Avem echipamente electronice mai performante cerute, avem tunuri de bord mai performante, avem radare mai performante, avem rachete sol-aer mai performante, toate astea înseamnă niște bani în plus”, a spus Miruță.

Ce model de navă va fi produs în România

Surse HotNews din industrie au indicat însă că modelul de nave de patrulare (OPV) ce va fi cumpărat și produs în România este similar cu cel produs pentru Bulgaria, o navă de patrulare bazată pe designul NVL (Naval Vessels Lürssen, parte a grupului Rheinmetall) MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel).

Constructorul, pe propria sa pagină de prezentare, asimilează modelul de navă cu o corvetă.

Nava MMPV 90 are o lungime de 90 de metri, un deplasament între 2.100 și 2.300 de tone, o rază operațională de până la 3.000 de mile marine. Nava dispune de o punte heliport în partea din spate și un hangar pentru elicopter și poate fi echipată cu o suită mai largă de senzori și sisteme de armament.

Pentru România, aceleași surse spun că modelul exact ar putea varia ușor la specificații în funcție de caracteristicile contractate la final.

Ce senzori și sisteme de armament vor avea la bord OPV-urile românești

Surse apropiate de negocierile cu Rheinmetall au confirmat pentru HotNews că nava de patrulare va fi totuși echipată și înarmată mai degrabă ca o corvetă. Unele elemente ale configurației finale, însă, nu au fost definitivate încă.

La partea de radare vor fi alese soluții Thales, iar nava va avea atât un sonar montat în chilă, cât și unul tractat pentru supraveghere și detecție submarină – dar sursele HotNews nu au putut indica încă proveniența acestor echipamente.

Pe partea de sistem de management al luptei (CMS – Combat Management System) cel mai probabil candidat va fi Tacticos, dezvoltat de Thales, potrivit surselor HotNews.

Pe partea de armament, viitoarea OPV românească va avea un tun Oto Melara 76mm, iar în partea din spate un tun de apărare antiaeriană apropiată (CIWS) de 35 mm de tip Oerlikon Millennium.

Pe partea de rachete, nava va veni dotată cu un lansator de rachete RIM-116C RAM (Rolling Airframe Missile), de la compania germană RAM-System GmbH (RAMSYS). În varianta cea mai nouă, rachetele RAM au o rază de angajare a țintelor aeriene de circa 9 km și o rată de succes declarată de 95%.

Un lansator RAM are 21 de rachete și se poate roti la 360 de grade. Potrivit prezentării oficiale a producătorului, un astfel de lansator poate fi montat pe puntea din față, în spatele tunului de bord.

Nava va fi de asemenea dotată cu torpile de producție germană și sisteme de contramăsuri, însă nu va veni din start dotată cu sisteme de rachete antinavă.

Acestea vor fi instalate ulterior și vor fi de tipul NSM (Naval Strike Missile), un alt contract separat în lista SAFE.

Navele vor avea ca termen de finalizare și predare către MApN anul 2030, iar, potrivit ministrului Miruță, penalizările din contract pentru nerespectarea termenelor vor fi mai mari decât valoarea contractului în sine.

„Dacă nu vor face asta, vor plăti penalități mai mari de pe valoarea contractului. Știrea că nu reușește să-și ducă la îndeplinire un contract la cel mai mare șantier naval din Europa s-ar putea să afecteze compania la bursă de o valoare mai mare decât pierderea pe care o va avea în România. Mă face să cred că Rheinmetall este determinat financiar să finalizeze această solicitare. Mai mult, Rheinmetall a spus că șantierul de acolo este prea mare pentru a produce doar nave militare și a propus să aibe contracte și cu zona militară și cu altă companie pe zona civilă”, a spus Miruță marți la conferința de presă.