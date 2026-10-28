Ce ne arată de fapt reacția Chinei la gluma lui Mbappe

Reacția Chinei la postarea lui Kylian Mbappe reprezintă cel mai bun motiv pentru care trebuie mereu să alegem cealaltă tabără, cea în care libertatea de exprimare încă există.

Nu-l suport pe Donald Trump, dar despre el poți spune cam orice fără o mare teamă de repercusiuni. Emisiunile de satiră de peste Ocean îi dedică săptămânal spațiu generos, glumele depășesc de multe ori limitele bunului simț, președintele se supără, răspunde agresiv, poate că pune presiune ca moderatorii nealiniați politicilor lui să fie cenzurați, dar sistemul american încă protejează în procente semnificative libertatea de exprimare.

Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre meme-urile în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

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