Ce nu a scris presa de stat rusă despre a treia drona doborâtă în România

Agenția rusă de stat TASS, cea mai mare agenție de presă din Rusia, a relatat duminică despre doborârea unei a treia drone în spațiul aerian al României, preluând anunțul făcut de Nicușor Dan, dar a omis un detaliu important.

Sub titlul „O a treia dronă a fost doborât în ​​ultimele zile deasupra României”, TASS a citat postarea de pe Facebook a lui Nicușor Dan. Dar mesajul original al șefului statului nu a fost redat integral.

Agenția de la Moscova a scris: „O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață la ora 10:13 (ora Moscovei-notă TASS) de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale românești din zona Sulina-Chilia”.

Apoi, TASS a precizat că mesajul președintelui român a venit pe Facebok, „platformă interzisă în Rusia, deținută de Meta, o companie recunoscută ca extremistă în Rusia”.

Agenția rusă a adăugat că și Ministerul Apărării de la București a raportat incidentul, menționând că aceasta este a treia dronă doborâtă în spațiul aerian al țării în ultimele zile. Totodată, citându-l din nou pe Nicușor Dan, TASS a precizat că „o anchetă este în curs de desfășurare în legătură cu dronele doborâte ieri și astăzi”.

Din textul publicat, TASS a omis însă un detaliu important.

Ce a omis din declarația președintelui

În mesajul său de duminică, după cel de-al treilea incident cu dronă de pe teritoriul românesc, Nicușor Dan a condamnat direct Rusia. El a anunțat un protest diplomatic oficial fundamentat pe investigațiile în curs, subliniind că drona prăbușită vineri este de tip Shahed, folosită de Moscova în Ucraina.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a scris șeful statului pe Facebook.

În urma incidentului de duminică, ministrul de Externe Oana Ţoiu a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României.

Sursa foto: Dreamstime.com