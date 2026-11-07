Ce pierderi a adus României oprirea totală, pentru 100 de zile, a Centralei Nucleare Cernavodă

Premierul Luca Niculescu, care a mers la centrala de la Cernavodă, sâmbătă, la o zi după reconectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, după peste trei luni de oprire, spune că pierderile înregistrate în această perioadă sunt de aproximativ un miliard de lei, adică circa 200 de milioane de euro.

Luca Niculescu a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, repornită vineri seară, după aproximativ 100 de zile în care nu a produs energie din cauza debitului scăzut al Dunării, va ajunge la capacitatea maximă de producție în următoarele 24 de ore.

Premierul a spus că scăderea nivelului Dunării a fost atât de mare încât, potrivit specialiștilor centralei, o asemenea situație nu era așteptată nici măcar într-o sută de ani.

El a spus că proiectul Bala 2, care va permite ca mai multă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă, devine o prioritate.

Premierul a estimat că pierderile înregistrate în ultimele trei luni se ridică la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro, sumă pe care a comparat-o cu valoarea lucrărilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei:

„Pierderile înregistrate în aceste luni sunt de aproximativ un miliard de lei. Și apropo de ce spuneam de prioritizarea acelei soluții Bala 2 – este costul pe care îl vom avea atunci când vom construi, când vom adânci acel canal pentru a face în așa fel încât securitatea apei pentru Centrala de la Cernavodă să fie asigurată. Deci cam 200 de milioane de euro, cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni”.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, neputând fi asigurată apa de răcire din cauza debitului scăzut al Dunării.