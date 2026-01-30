Ce planuri are compania de AI care a uimit lumea cu un an în urmă

Compania chineză DeepSeek uimea lumea în ianuarie 2025 și câteva săptămâni s-a discutat intens despre ea, fiindcă modelul de AI lansat ar fi fost dezvoltat la costuri incredibil de mici. DeepSeek are pentru 2026 planuri pe domeniul căutării web bazată pe inteligență artificială și lucrează și la crearea mai multor agenți AI.

Compania chineză de AI angajează specialiști pentru a construi un motor de căutare bazat pe inteligență artificială care să funcționeze în mai multe limbi, potrivit unor anunțuri de recrutare publicate de companie în această lună. Opțiunile de căutare planificate sunt gândite a fi multimodale (text, imagini, sunet), scrie Bloomberg.

DeepSeek vrea să creeze și mai multe tipuri de agenți AI, iar pentru asta va antrena cantități mari de date, va dezvolta sisteme de evaluare, dar și platforme dedicate pentru a susține acești agenți AI.

Și DeepSeek, precum marile companii americane, are ambiția de a construi AGI, Artificial General Intelligence, o formă mai puternică de AI care ar egala sau depăși oamenii în multe sarcini și domenii. Nu se știe când va fi construit un astfel de sistem: optimiștii spun că în 5-10 ani, iar pesimiștii, că nici în 20 de ani.

Cu aproape un an în urmă, DeepSeek a „zguduit” Silicon Valley. Acțiunile unora dintre cele mai importante companii tehnologice occidentale s-au prăbușit, pe fondul intrării piețelor în panică, în fața perspectivei apariției unui nou model de inteligență artificială dezvoltat de un startup chinez de AI cvasi-necunoscut, care punea sub semnul întrebării premisa dominației SUA în acest domeniu.

Sursa foto: Dreamstime.com