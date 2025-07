Ce poate face o instutuție de stat dacă nu va avea suficienți oameni după restructurări / Răspunsul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan consideră că este o „formulă rațională” angajarea unei firme private pentru a face munca unei instituții de stat, dacă aceasta rămâne fără suficient personal în urma restructurărilor.

„Atunci când o autoritate locală sau centrală nu are personal competent sau suficient să propună anumite lucruri, formula rațională este de externalizare. Important este să nu ții personal incompetent și, în timp ce îl ții, să-ţi mai și externalizezi serviciile”, a răspuns, vineri, premierul, unei întrebări adresate de HotNews.

Reporterul HotNews l-a întrebat pe Ilie Bolojan în măsură vor fi evitate situații precum cea de la Ministerul Energiei care a angajat o firmă privată pentru a elabora un proiect de OUG, pe motiv ca nu avea personal suficient după restructurare.

Ilie Bolojan susține că și el a decis externalizarea când era în administrația locală.

„Când am fost președinte de consiliu județean sau primar, fiind localități relativ mari, 90% din proiecte care erau generale și le stăpâneau, erau propuse, gestionate și pregătite de aparatul propriu. Pentru o parte din proiecte care necesitau anumite specializări, pe care nu le aveam din punct de vedere al competențelor sau cunoștințe de nișă, am decis externalizări. Dar nu am ținut personal, să spunem, excedentar și în același timp să și externalizezi un proiect”, a spus premierul.

În martie 2025, Ministerul Energiei a atribuit firmei CIGA Energy Advisory SRL un contract în valoare de 140.000 de lei, pentru ca aceasta să ofere „suport pentru implementarea unui act normativ privind un mecanism de protecție al clienților finali de energie”.

Motivul invocat de Ministerul Energiei este că personalul intern nu a fost suficient pentru a putea întocmi proiectul de Ordonanță de Urgență, care prevede ajutor financiar pentru plata facturilor la energie acordat consumatorilor vulnerabili.

De ce a angajat Ministerul Energiei o firmă privată pentru a scrie o Ordonanță de Urgență

Contractul în valoare de aproximativ 28.000 de euro a fost atribuit în perioada în care ministerul se afla în plin proces de reducere a posturilor.

Fostul ministru liberal al Energiei Sebastian Burduja susține că a dat „dovadă de eficiență administrativă și loialitate față de interesul public, punând mai presus rezultatul concret (un mecanism funcțional la timp) decât orgoliul instituțional” atunci când a luat acestă decizie. Sebastian Burduja a mai spus că decizia a fost luată într-un „context de complexitate tehnică fără precedent”.

Sebastian Burduja recunoaște că schema de personal era subdimensionată. „Dar la începutul lui 2025, această reorganizare abia începea, schema de personal nefiind încă completată conform noii organigrame. Prin urmare, soluția contractării unui sprijin extern temporar a fost pe deplin oportună și legală. Aceasta nu diminuează cu nimic meritul funcționarilor publici din minister, pe care țin să îi apăr ferm: insinuarea că „de ce nu s-a făcut cu personal intern” ignoră realitatea că acel personal intern era numeric insuficient și deja suprasolicitat de zeci de alte acte normative, oricât de dedicat și competent s-a dovedit.

Și Ministerul Energiei a răspuns că a analizat toate opțiunile și „având în vedere complexitatea cerințelor”, a ajuns la concluzia că este nevoie de „suport extern specializat” pentru realizarea proiectului de Ordonanță de Urgență.

„Având în vedere complexitatea cerințelor și termenele stricte impuse (prevederile art. 22 din OUG 6/2025), abordarea și implementarea acestuia exclusiv cu personal intern al Ministerului Energiei a fost considerată insuficientă, iar, în urma consultării cu alte entități similare, s-a confirmat necesitatea apelării la suport extern specializat. În plus, au fost luate în considerare aspectele stricte impuse de autoritățile de reglementare, ceea ce justifică apelarea la expertiză specializată”, mai arată Ministerul Energiei.

Reprezentanții ministerului susțin că „oferta CIGA ENERGY ADVISORY SRL a corespuns cerințelor autorității contractante, de a putea asigura suportul tehnic pentru implementarea actului normativ, având prețul cel mai mic”.

Potrivit datelor SEAP, valoarea de cumpărare a fost aceeași cu cea estimată, adică 140.000 lei.