Ce poate face P-8A Poseidon, noul vânător de submarine al Bundeswehrului înarmat cu torpile și rachete

Forțele armate germane (Bundeswehr) au primit primul dintre cele opt avioane de patrulare maritimă P-8A Poseidon. Ambasada Germaniei la Washington a anunțat miercuri seară că prima aeronavă care va vâna submarine a fost predat Marinei germane în Seattle.

„Acest lucru reprezintă un pas important în consolidarea capacităților de securitate și apărare ale Germaniei. Echipamentele fabricate în SUA joacă un rol esențial în aceste eforturi, Germania investind peste 33 de miliarde de dolari în sistemele de apărare americane”, a precizat misiunea diplomatică.

Avionul de recunoaștere maritimă P-8A Poseidon este echipat cu senzori și torpile moderne și va fi folosit de Bundeswehr pentru supravegherea spațiului aerian și vânătoarea de submarine, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

P-8A Poseidon este capabil să detecteze, localizeze, urmărească și să comabate submarinele inamice.

În centrul atenției se vor afla probabil submarinele rusești care navighează în Marea Baltică și Marea Nordului, notează publicația germană, care amintește de două incidente în care au fost implicate submersibile ale Moscovei.

Incidente cu submarine rusești

În februarie, poliția federală germană a escortat un submarin rus în largul insulei Rügen; iar în august, potrivit mass-media britanice, NATO a vânat în Marea Nordului cel puțin un submarin modern din clasa Jasen-M, care se presupune că naviga în apropierea unui portavion american.

Aliații NATO care au deja acest avion de recunoaștere maritimă mizează pe P-8A, pe care îl va primi acum și marina germană.

Șeful Marinei Germane, viceamiralul Jan Christian Kaack, a declarat că intrarea în serviciu a aeronavei este un „pas decisiv” către modernizarea flotei aeriene ce „se bazează pe un salt cuantic în ceea ce privește raza de acțiune, senzorii și durata de utilizare a noului sistem de armament”.

El a subliniat că Germania va intra astfel într-o rețea mondială de parteneri care utilizează deja acest avion, cum ar fi SUA, Australia, Coreea de Sud, India și Norvegia.

P-8A Poseidon este conceput după modelul Boeing B737-800 și modificat pentru a permite cele mai noi capacități de supraveghere maritimă și atac. Aeronoava poate zbura la o altitudine de aproximativ 12.500 de metri și poate parcurge peste 2000 de kilometri cu un singur rezervor.

Atinge viteze de aproximativ 900 de kilometri pe oră. Potrivit Bundeswehr, aparatul este complet digitalizat, ceea ce permite echipajului să îndeplinească mai multe misiuni în cel mai scurt timp. „În locul tehnologiei informatice învechite din anii 1980, acum există posibilități de transmisii live și transferuri de date de mare viteză, precum și comunicații satelitare avansate”, potrivit armatei germane.

Cu ce va fi echipat P-8A Poseidon



Pentru recunoaștere și vânătoare de submarine, avionul dispune de senzori moderni și de un radar. La bord se află mai multe balize sonar, care pot fi aruncate în apă dacă se suspectează prezența unui submersibil inamic în zonă. Potrivit presei germane, balizele pot localiza și urmări subacvatic submarinele.

Pentru situații de urgență, aeronavele P-8A germane vor fi echipate cu cinci torpile americane de tip MK 54.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat, de asemenea, că aeronavele vor fi echipate cu torpile britanice Sting Ray pentru vânătoarea de submarine. Aeronava de recunoaștere maritimă ar putea fi, de asemenea, echipată cu alte sisteme de arme, cum ar fi rachete antinavale.

P-8A va înlocui în cadrul Bundeswehrului modelul P-3C Orion, care este învechit, ultimele două modele urmând să fie scoase din uz în curând.

Comisia bugetară a Bundestagului a aprobat achiziția a opt avioane de recunoaștere maritimă, costurile ridicându-se la aproximativ 3,1 miliarde de euro.

Specialiști din cadrul armatei germane fac ultimele teste ale primului aparat și după terminarea acestor va fi predat, cel mai probabil luna viitoare, escadrilei 3 „Graf Zeppelin” din Nordholz, Saxonia de Jos.

Potrivit revistei Der Spiegel, până la sfârșitul anului vor fi livrate Bundeswehrului încă două aeronave P-8A, iar restul până în 2029, un „timp record” pentru o achiziție de această amploare, apreciază armata germană.