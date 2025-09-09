Medicii spun că virusul COVID 19 care circula acum nu este mai agresiv și nu ar trebui să afecteze major prezența la școală Foto: Shutterstock

Odată cu reînceperea școlii și revenirea copiilor în colectivitate, se redeschide și sezonul infecțiilor respiratorii, și nu numai. Răcelile obișnuite, gripa, dar mai ales infecțiile cu SARS-CoV-2 – virusul responsabil de pandemia de COVID-19 – vor fi la ordinea zilei. Medicii infecționiști reamintesc principalele reguli de igienă care trebuie respectate pentru a preveni îmbolnăvirile și fac estimări despre cum ar putea evolua acest sezon de infecții respiratorii.

Ați uitat cumva senzația că în fiecare săptămână copilul aduce acasă o nouă boală? Ei bine, părinții și-o vor reaminti curând, odată cu sunetul clopoțelului care-i va aduna în colectivitate atât pe elevi, cât și pe preșcolari. Iar acest lucru este normal de vreme ce sistemul imunitar al celor mici este în curs de dezvoltare, iar mediile închise, impuse de venirea anotimpului rece, îi expun altor copii care sunt purtători de germeni de boală.

A crescut numărul cazurilor de COVID-19

Una dintre infecțiile respiratorii care dă semne de reactivare încă înainte de scăderea temperaturilor și intrarea copiilor în clase este cea cu SARS-CoV-2, virusul responsabil de COVID-19, boala care a generat pandemia încheiată în urmă cu doi ani.

Ultimul buletin informativ al Institutului Național de Sănătate Publică, aferent săptămânii 25-31 august 2025, indică o creștere cu 3,4% a cazurilor de COVID-19, comparativ cu săptămâna anterioară. Adică 3.982 de cazuri dintre care, aproape 2.000 de pacienți au vârste între 0 și 19 ani. Potrivit aceleiași surse, s-au raportat 9 decese, toate la pacienți cu vârste peste 60 de ani și diverse comorbidități.

„La Balș, este o perioadă mai aglomerată, însă majoritatea cazurilor sunt forme ușoare”

Creșterea numărului de infecții cu SARS-CoV-2 se înregistrează de mai bine de două luni, precizează dr. Adrian Marinescu, medic primar de Boli infecțioase, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București. „Este o creștere care se vede în mod dinamic. Am ajuns în punctul în care avem mai mult decât dublul numărului de prezentări pentru infecția cu SARS-CoV-2”, adaugă dr. Adrian Marinescu.

Însă, mai spune specialistul, această creștere nu este un capăt de țară: „Pentru că, majoritatea cazurilor sunt forme ușoare care nu necesită spitalizare. Este adevărat că o proporție de 10-15% din cei care vin la Camera de gardă au nevoie să fie internați, fie că sunt copii mici, persoane în vârstă sau pacienți cu boli cronice. Toți aceștia au nevoie să fie monitorizați pentru o perioadă de timp în spital. De aici se poate ivi o complicație și anume presiunea care se pune totuși pe spital, întrucât este greu să ai locuri de izolare în raport cu acești pacienți. Mai ales că ai și celelalte cazuri. Nu e deloc simplu. E o perioadă mai aglomerată”, atrage atenția managerul de la Balș.

Ce se va întâmplă după începerea anului școlar: „Virusul nu este mai agresiv”

Această creștere, mai spune medicul infecționist, este posibil să se mențină și după începerea anului școlar, însă probleme deosebite nu vor fi: „Am văzut că se tot vehiculează pe rețelele de socializare informații legate de tot felul de restricții, dar sunt pură dezinformare. Nu se va întâmpla nimic special, nu este un nou val care să ridice probleme deosebite. Virusul nu este mai agresiv”.

Infecția rămâne, totuși, una contagioasă, ceea ce înseamnă că se transmite ușor. „Este posibil ca elevii sau copiii, în general, să transmită boala acasă – bunicilor, părinților care au o anumită vârstă și diverse boli cronice”, completează dr. Adrian Marinescu.

Medicul recomandă părinților să nu intre în panică și să se informeze doar din surse oficiale și credibile și să ne reamintim câteva lucruri știute: „În primul rând, regulile de igienă, spălatul mâinilor cu apă și săpun, ori de câte ori este nevoie. Și un lucru extrem de important: atunci când cel mic are o simptomatologie respiratorie sau digestivă instalată brusc să nu meargă la școală sau la grădiniță. Va rămâne acasă, adică se va autoizola în așa fel încât să nu creem focare și să nu fie un risc mare de a transmite și celorlalți. Și de asemenea, nu mergem la Camera de gardă din primul moment. Vorbim mai degrabă cu medicul de familie, avem puțină răbdare mai ales că, așa cum spuneam, formele sunt, în general, ușoare. Dacă lucrurile se complică, sigur vom ajunge și la spital, la o cameră de gardă”, recomandă dr. Marinescu.

Sezonul de răceli debutează în septembrie

Răcelile comune sunt infecții respiratorii de care fiecare copil are parte la un moment dat. Cauzate în principal de rinovirusuri, răcelile sunt extrem de contagioase și se pot răspândi rapid la școală și la locurile de joacă.

Virusurile se transmit prin stropii eliberați atunci când o persoană strănută sau tușește. De asemenea, pot supraviețui pe suprafețe timp de câteva ore, ceea ce face contractarea lor foarte ușoară de către copii.

Sezonul de răceli începe din septembrie și ține până în aprilie, semnele infecției fiind nasul înfundat, durerile în gât, strănutul, febra ușoară, tusea, durerile musculare, durerile de cap și oboseala. Deși simptomele pot dura de la câteva zile la câteva săptămâni, majoritatea răcelilor se vindecă fără intervenție medicală. Părinții pot gestiona disconfortul copilului cu medicamente eliberate fără prescripție medicală, odihnă și un aport crescut de lichide pentru a preveni deshidratarea.

Gripa este o altă infecție respiratorie extrem de contagioasă care apare de obicei în lunile de toamnă-iarnă. Spre deosebire de răcelile comune, gripa este cauzată de anumite tulpini ale virusului gripal, care pot duce la simptome și complicații mai severe. Copiii mici sunt deosebit de vulnerabili la gripă din cauza sistemului lor imunitar în curs de dezvoltare, motiv pentru care recomandarea medicilor este aceea de vaccinare antigripală anuală.

La fel ca și răcelile comune, gripa se transmite prin picături respiratorii atunci când o persoană infectată tușește sau strănută sau prin atingerea suprafețelor contaminate cu virusul gripal. Copiii pot fi contagioși chiar și cu 24 de ore înainte de a avea simptome, contribuind la răspândirea rapidă în școli. Simptomele de gripă includ febră mare cu debut brusc, dureri musculare, dureri de cap, tuse puternică, nas înfundat și oboseală extremă.

Medicul pediatru poate recomanda medicamente antivirale, pe lângă gestionarea simptomelor cu antipiretice și medicamente pentru tuse care se eliberează fără prescripție medicală.

Întrucât atât COVID-19, cât și răcelile comune și gripa au semne comune de manifestare, singura modalitate de a identifica cu exactitate infecția este testarea.

Virusul sincițial respirator (VSR) este o altă boală respiratorie comună care afectează în principal sugarii și copiii mici. Semnele infecției seamănă cu acelea ale unei răceli, inclusiv nas care curge, scăderea poftei de mâncare, tuse, strănut și febră. La fel ca și celelalte infecții respiratorii, VSR se răspândește prin picături respiratorii și poate supraviețui pe suprafețe timp de câteva ore, permițând transmiterea ușoară în comunitățile de copii. Simptomele apar, în general după 4 – 6 zile după expunere și durează de obicei 1-2 săptămâni. Deși majoritatea cazurilor de VSR sunt ușoare, monitorizarea îndeaproape a semnelor este importantă, iar dacă apar dificultăți severe de respirație sau febră mare, părinții trebuie să contacteze medicul.

Cinci măsuri care țin departe virusurile