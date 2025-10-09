Ce prevede planul lui Trump și cine sunt negociatorii armistițiului Israel-Hamas, după doi ani de război

Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a unui plan de încetare a focului, propus de președintele american Donald Trump. Acordul prevede eliberarea rapidă a tuturor ostaticilor din Gaza, retragerea israeliană în primele 24 de ore și eliberarea unor prizonieri palestinieni. Semnarea armistițiului este preconizată să aibă loc la ora 12:00, ora Israelului, scrie Reuters.

Armistițiul este preconizat să intre în vigoare în Gaza odată cu semnarea acordului.

Ce prevede planul lui Trump pentru Gaza

Donald Trump a publicat săptămâna trecută o propunere în 20 de puncte pentru Gaza, iar miercuri a anunţat că atât Israelul, cât şi Hamas au subscris „primei faze” a planului. Cu toate acestea, nu este clar câte dintre cele 20 de puncte au fost acceptate de Hamas şi Israel, scrie Reuters, conform News.ro.

Reuters prezintă câteva dintre punctele principale ale planului lui Trump:

Dacă ambele părţi sunt de acord cu propunerea, forţele israeliene se vor retrage parţial pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. Toate operaţiunile militare vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor fi îngheţate până când vor fi îndeplinite condiţiile pentru „retragerea completă” a forţelor israeliene.

Toţi ostaticii, vii şi morţi, vor fi returnaţi în termen de 72 de ore de la încetarea focului. Odată ce toţi ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul va elibera 250 de deţinuţi palestinieni condamnaţi la închisoare pe viaţă, plus 1.700 de locuitori din Gaza arestaţi după începerea conflictului.

Membrii Hamas „care se angajează să coexiste paşnic” şi renunţă la arme vor beneficia de amnistie. Membrii Hamas care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de trecere sigură către ţările gazdă.

Ajutorul complet va fi trimis imediat în Fâşia Gaza, în cantităţi conforme cu nivelurile prevăzute în acordul din 19 ianuarie 2025. Livrările de ajutoare vor continua fără interferenţa Israelului sau a Hamas, prin intermediul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al agenţiilor conexe.

Planul prevede un „Consiliu de pace” format din monitori internaţionali, condus de Trump şi care l-ar putea include pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair într-un rol nedefinit.

Israelul nu va ocupa şi nu va anexa Gaza. Forţele israeliene de apărare vor preda progresiv Forţei internaţionale de stabilizare teritoriul Gaza pe care îl ocupă.

Principalii actori ai negocierilor care au dus la acordul Israel-Hamas

Negocierile indirecte pentru planul de încetare a războiului din Gaza s-au desfăşurat în Egipt şi au avut următorii actori:

Israel

Conform biroului prim-ministrului, au participat lideri ai serviciilor de informaţii Mossad şi Shin Bet, consilierul de politică externă al lui Netanyahu, Ophir Falk, şi coordonatorul său pentru ostatici, Gal Hirsch.

Ministrul afacerilor strategice Ron Dermer, colaborator apropiat al lui Netanyahu, s-a alăturat discuţiilor în a treia zi, miercuri, potrivit unui oficial israelian.

Palestinieni

Delegaţia Hamas a fost condusă de şeful grupului exilat din Gaza, Khalil Al-Hayya.

Gruparea Jihadul Islamic din Gaza, care este mai mică decât Hamas, dar considerată mai radicală şi care deţine şi ea ostatici israelieni, a participat de asemenea, a declarat un oficial palestinian apropiat negocierilor.

Statele Unite

Trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, care a fost trimisul pentru Orientul Mijlociu în timpul primului mandat al lui Trump, au fost prezenţi la Cairo.

Puterile regionale

Prim-ministrul Qatarului, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a contribuit şi el, potrivit surselor citate de Reuters. Mediatorii din Qatar au ajutat la transmiterea răspunsului Hamas la plan.

Implicarea şefului serviciilor secrete naţionale turce, Ibrahim Kalin, indică un rol tot mai important al Turciei, un membru puternic al NATO care are contacte strânse cu Hamas, dar pe care Israelul nu l-a considerat până acum un mediator, scrie Reuters.

Negociatorul Hamas a supraviețuit unui atac israelian luna trecută

Principalul negociator al Hamas, Khalil Al-Hayya, a participat la negocierile din Egipt la doar o lună după ce a supravieţuit unui atac aerian israelian în Qatar, pe 9 septembrie.

El a devenit din ce în ce mai influent în cadrul grupării militante, pe măsură ce alţi oficiali de vârf ai Hamas au fost ucişi în atacurile israeliene, printre ei numărându-se Ismail Haniyeh, eliminat când se afla în vizită în Iran, şi Yahya Sinwar, ucis în Gaza.

Hayya, care şi-a pierdut un fiu în actualul război din Gaza şi doi fii în conflictele anterioare, s-a stabilit în Doha, împreună cu alţi lideri Hamas.

Născut în Gaza în 1960, Hayya face parte din Hamas încă de la înfiinţarea acestei grupări, în 1987. Considerat a avea relaţii bune cu Iranul, o sursă vitală de arme şi finanţare pentru Hamas, el a fost implicat îndeaproape în eforturile grupului de a negocia mai multe armistiţii cu Israelul.

El a fost citat spunând că atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, care au ucis 1.200 de persoane, potrivit statisticilor israeliene, au fost menite să fie o operaţiune limitată a Hamas pentru a captura „un număr de soldaţi” pe care să-i schimbe cu palestinieni închişi de Israel.