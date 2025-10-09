Armistițiu în Gaza. Ce urmează după ce Israelul și Hamas au ajuns la un acord după doi ani de război

Deși Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a planului de încetare a focului în Gaza, după doi ani de conflict, mai sunt multe de făcut, notează CNN.

Semnarea acordului privind prima etapă a planului președintelui american Donald Trump pentru Gaza este preconizată să aibă loc la ora 12:00, ora Israelului, a declarat joi pentru Reuters o sursă informată cu privire la detaliile înțelegerii.

Armistițiul este preconizat să intre în vigoare în Gaza odată cu semnarea acordului, a adăugat sursa. Armata israeliană va finaliza apoi retragerea parțială din Gaza în primele 24 de ore, potrivit Sky News.

Cabinetul de securitate israelian se va reuni joi după-amiază

După semnarea acordului, premierul israelian Benjamin Netanyahu va convoca o reuniune a cabinetului de securitate joi, la ora 17:00, ora locală, urmată de un vot al guvernului pentru a ratifica înțelegerea negociată de SUA, a declarat un oficial israelian pentru CNN.

Votul va viza doar acordul dintre Israel și Hamas privind eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor și deținuților palestinieni, și nu întregul acord-cadru de încetare a focului, a spus oficialul pentru televiziunea americană.

Pentru a „permite întoarcerea ostaticilor”, forțele israeliene vor rămâne „poziționate de-a lungul liniei galbene, retrăgându-se din orașul Gaza și din coridorul Netzarim, dar rămânând în continuare în 53% din Fâșie”, a spus sursa.

Linia galbenă este locul unde trupele israeliene se află în Gaza de la mijlocul lunii august, potrivit șefului diplomației americane, Marco Rubio, și face parte din planul propus de Casa Albă la sfârșitul lunii trecute, care arăta mai multe etape de retragere a trupelor IDF din enclavă.

Joi dimineață, un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene a declarat că armata „a început pregătirile operaționale pentru punerea în aplicare a acordului, inclusiv pregătirile și procedura de luptă pentru trecerea la linii de desfășurare adaptate în viitorul apropiat”.

Conform legii, după ce cabinetul lui Netanyahu votează în favoarea înțelegerii, există o perioadă scurtă de timp în care pot fi depuse contestații. Abia după ce acest obstacol este depășit, guvernul poate continua cu eliberarea ostaticilor.

Potrivit președintelui american Donald Trump, acest lucru ar putea avea loc luni. O sursă la curent cu detaliile acordului dintre Israel și Hamas a declarat pentru Reuters că ostaticii israelieni ar putea fi eliberați chiar începând de sâmbătă.

Vizită preconizată a lui Donald Trump

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că este posibil ca acest calendar să se schimbe. „Odată ce vor vota da, Israelul trebuie să se retragă în spatele liniei convenite ceea ce ar trebui să dureze mai puțin de 24 de ore”, a spus oficialul. „Apoi începe perioada de 72 de ore, iar Hamas va încerca să acționeze mai devreme, dacă este posibil”, a spus oficialul, referindu-se la calendarul prezentat în planul de încetare a focului.

Trump a mai spus că este probabil să viziteze Israelul și să se adreseze parlamentului israelian în zilele următoare.

Dar unele detalii vor trebui să fie puse la punct. Nu este clar care dintre prizonierii palestinieni vor fi eliberați, deși un oficial Hamas a declarat că gruparea militantă și Israelul au făcut deja schimb de liste cu numele acestora. Iar surse israeliene au declarat că Hamas s-ar putea să nu fie în măsură să localizeze cadavrele unor ostatici uciși în Gaza.

După următoarele câteva zile, se speră că va urma un proces de pace pe termen lung, care să abordeze problemele delicate, cum ar fi dezarmarea Hamas și guvernarea postbelică a Gazei.

Trump a prezentat anterior un plan în care un comitet palestinian supravegheat de un organism internațional ar administra Gaza până când o Autoritate Palestiniană reformată ar fi gata să preia controlul. Acest organism internațional ar fi condus chiar de liderul de la Casa Albă, împreună cu alți șefi de stat.

Însă președintele nu a menționat nimic despre modul în care Gaza ar fi guvernată atunci când a anunțat miercuri seara acordul.