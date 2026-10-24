Ce profit a făcut anul trecut firma de consultanță în afaceri a generalului Florian Coldea, fostul șef-adjunct de la SRI

Generalul (r) Florian Coldea a devenit în august 2026 singurul acționar al firmei Strategic Assets, după ce asociatul acestuia i-a cedat părțile sociale, scrie publicația Economica.

Firma a fost înființată în 2021 și a avut în 2025 o cifră de afaceri de 900.000 de lei, scrie publicația și o profitabilitate de 48% la doi angajați.

Site-ul Termene indică pentru anul trecut un profit de 423.000 de lei, în scădere cu 53.6% față de 2024.

Firma are ca obiect de activitate consultanța în afaceri și management.

Fostul asociat al lui Coldea a lucrat și el general la SRI, Dumitru Cocoru a condus Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului.

Cine este Florian Coldea

Numele lui Florian Coldea a devenit cunoscut în timpul primului mandat al lui Traian Băsescu în timpul crizei jurnaliștilor răpiți în Irak. A fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI) în perioada 2005 și 2017. Implicat în mai multe episoade controversate, Coldea a fost trimis în judecată de DNA în 2025 alături de Dumitru Dumbravă (fost general SRI, decedat între timp), avocatul Doru Trăilă și pe Dan Victor Tocaci. Aceștia au fost acuzați de DNA de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani, scrie Digi24.