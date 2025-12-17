Ce răspunde ANRE după acuzațiile că a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei

Un fost vicepreședinte al instituției a ajutat, de-a lungul procesului Nova Power & Gas, susține Autoritatea pentru Reglementare în Energie. În țările europene, din documentarea HotNews, există instituții special desemnate să verifice ca cei care au lucrat în poziții cheie în diverse instituții de stat să nu poată trece în sfera privată și să-și folosească relațiile sau informațiile.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) susține că procesul a fost pierdut fără nicio intenție și că informațiile contrare vin de la angajați care doresc să lovească în „credibilitatea celor care și-au asumat transformarea și reorganizarea” și care doresc să elimine „privilegii”.

În februarie 2024, ANRE a anunțat aplicarea celei mai mari sancțiuni din istoria pieței de energie din România: amenzi totale de 537 de milioane de lei pentru patru traderi, Nova Power & Gas, Tinmar Energy, EFT Furnizare și Freepoint Commodities, acuzați de manipularea pieței.

Procesul a fost pierdut de către Autoritate

Nova Power & Gas a primit o amendă de 100 de milioane de lei, decizie contestată. S-a ajuns în instanță. În toamna lui 2025 procesul a fost pierdut definitiv de ANRE. „Procesul a fost pierdut în mod premeditat, în urma aplicării strategiei de apărare stabilite la nivelul conducerii. Departamentul juridic al ANRE a făcut către DNA o plângere penală”, a scris HotNews.

Redacția a solicitat conducerii ANRE un punct de vedere. Autoritatea nu a răspuns.

După publicare, ANRE a trimis HotNews un punct de vede în care susține că în proporție de peste 90%, soluțiile pronunțate de instanța de judecată sunt favorabile ANRE, cu consecința achitării amenzilor de către operatorii economici.

Argumentul Autorității: „Dacă ANRE ar fi dorit să avantajeze un operator economic, atunci nu-l sancționa de la bun început”

„ANRE respinge ferm insinuările și acuzațiile conform cărora ar fi pierdut ”cu intenție” și ”premeditat” vreun proces. Dacă ANRE ar fi dorit să avantajeze un operator economic, atunci nu-l sancționa de la bun început. De aceea, nu poate fi menționat vreun interes al instituției în a pierde procesele în instanță”.

ANRE susține că a epuizat toate căile de atac. „Dacă instituția noastră ar fi avut o strategie de a apăra interesele unui operator din piață, atunci nu ar fi aplicat amenzi de peste jumătate de miliard de lei în anul 2024. Mai mult decât atât, este cel puțin absurd să insinuezi că ANRE ar fi pierdut cu intenție un proces, mai ales atunci când instituția noastră a utilizat, până la epuizare, toate căile de atac posibile conform legii, pentru a-și apăra, așa cum este și firesc, decizia emisă în cazul Nova Power&Gas”.

„ANRE s-a apărat în instanță, la fiecare nivel – Judecătorie/Tribunal, Curte de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție, formulând întâmpinări, note scrise, concluzii scrie, apel și rescurs și fiind asigurată reprezentarea la toate termenele de judecată. Dacă ar fi fost vorba de auto-sabotaj și non-combat cu vreo societate amendată, ANRE nu ar fi ridicat obiecții și nici nu ar fi exercitat căile de atac”, a adăugat ANRE.

ANRE: Un fost vicepreședinte al instituției a ajutat Nova Power & Gas

ANRE a prezentat o cronologie a litigiului cu Nova Power & Gas în care se arată și că:

„Primul termen de judecată a fost stabilit la data de 22.05.2024; Anterior acestui termen cu cateva zile, reclamanta a depus Opinie de specialitate referitoare la inexistența faptei de manipulare a pietei, întocmită de Zoltan Bege Nagy, fost vicepreședinte al ANRE și prof. Ovidiu Podaru – opinie juridică referitoare la retroactivitatea aplicării Procedurii”.

Cu alte cuvinte, un fost vicepreședinte a depus o opinie chiar împotriva instituției la care a lucrat din 2009 până în vara anului 2023. Zoltan Bege Nagy a lucrat la Autoritate timp de 16 ani, până în iunie 2023, fiind vicepreședintele instituției.

De la ANRE a plecat să lucreze direct pentru furnizorii de energie, adică la cei reglementați de autoritate, deținând informații acumulate în cei 16 ani lucrați aici. Bege a devenit director în cadrul companiei de trading CIGA Energy.

În iunie 2024, Zoltan Bege Nagy nega faptul că a depus mărturie împotriva ANRE. „Nu am fost audiat, și nu am depus mărturie nici împotriva ANRE și nici în favoarea reclamanților”, scria acesta pe contul său de Facebook.

În Franța, de pildă, există Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), o instituție care veghează ca cei care părăsesc poziții publice importante să nu se poată angaja în poziții din piața privată care să prezinte un conflict de interese cu momentul în care au lucrat la stat.

Există două procese, unul continuă

ANRE precizează că în speța Nova Power&Gas există 2 litigii, unul referitor la decizia Comitetului de Reglementare de finalizare a investigației și altul referitor la anularea Procesului-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției. Primul litigiu este soluționat definitiv, iar al doilea litigiu se află pe rolul instanței de judecată, nefiind pronunțată o soluție definitivă.

I-au întrebat pe consilierii juridici

ANRE susține că „toți consilierii juridici din ANRE infirmă informația potrivit căreia ar exista o plângere penală referitoare la litigiul dintre instituție și Nova Power&Gas”.

Însă, un document consultat de HotNews arată că președintele ANRE George Niculescu și vicepreședintele Gabriel Andronache au fost anunțați pe 11 decembrie asupra demersului privind sesizarea penală.

ANRE susține că „este dreptul fiecărui angajat de a sesiza ce consideră incorect și să aducă dovezi în susținerea acuzațiilor făcute, așa cum este și firesc în orice organizație”. “Însă că nu ne vom lăsa intimidați de amenințări cu plângeri penale sau sesizări, mai ales în contextul actualei reorganizări a ANRE pe care o vom duce la bun sfârșit”, a adăugat ANRE.

ANRE: „Este pentru prima dată când rezistența la schimbare atinge aceste cote”

ANRE pune informațiile publicate de HotNews, „livrate către presă din interiorul ANRE”, pe seama faptului că actuala conducere dorește să elimine privilegii și să ducă la îndeplinire “obiectivele de reorganizare stabilite de către Cabinetul Bolojan prin angajarea răspunderii”.

„Trebuie să fim onești. Contextul în care apare acest subiect este unul de transformare și reorganizare a ANRE inclusiv în sensul reducerilor salariale. Nu este pentru prima oară de la preluarea mandatului de către actuala conducere când un set de privilegii este pe cale să fie eliminat, dar este pentru prima dată când rezistența la schimbare atinge aceste cote”, se arată în punctul de vedere transmis de ANRE.

„Este foarte probabil ca acțiuni precum furnizarea de informații false către media sau publicarea de informații nedestinate publicității, din interiorul ANRE, să fie folosite de anumite persoane pentru a pune presiune și a lovi în credibilitatea celor care și-au asumat această transformare și reorganizare, scopul final fiind ghidonarea măsurilor de reorganizare ANRE într-un sens favorabil lor”, mai precizează ANRE.