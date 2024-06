Cea mai mare amendă din istoria ANRE, suspendată în instanță. Cine este martorul-cheie al companiilor sancționate

La patru luni după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a dat cea mai mare amendă din istoria sa, una dintre companii, Nova Power and Gas, obține în instanță suspendarea aplicării sancțiunii. Potrivit informațiilor HotNews.ro, martorul-cheie în aceste procese, de partea traderilor amendați, este chiar fostul vicepreședinte al ANRE, Zoltan Nagy-Bege. Autoritatea de reglementare se pregătește să facă recurs.

„Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 82/19.01.2024, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Decizia nr. 82/19.01.2024 emisă de Preşedintele ANRE. Cu drept de recurs în ceea ce priveşte soluţia dispusă asupra cererii de suspendare în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, acesta urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Cu drept de recurs în ceea ce priveşte soluţia asupra fondului cauzei în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, acesta urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată pe portalul Curții de Apel București.

Informația privind suspendarea aplicării amenzii pentru Nova Power and Gas a fost publicată prima dată de către e-nergia.ro.

În februarie, ANRE a anunțat cea mai mare amendată aplicată vreodată pe piața de energie din România, de 537 de milioane de lei, unui număr de patru traderi, Nova Power and Gas, Tinmar Energy, EFT Furnizare și Freepoint Commodities, pentru manipularea pieței de energie, informație publicată în exclusivitate, cu câteva zile înainte, de HotNews.ro.

La acel moment, traderii au anunțat că vor contesta în instanță decizia ANRE.

Fostul vicepreședinte al ANRE este de partea traderilor

Surse din sectorul energetic au declarat, pentru HotNews.ro, că martorul-cheie din procesele intentate de traderi împotriva autorității de reglementare este chiar fostul vicepreședinte al ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

El a participat în calitate de expert în regulamentele REMIT, care sunt regulamentele la nivel european privind modul de tranzacționare a energiei pe piața angro.

Contactat de HotNews.ro, Nagy-Bege nu a dorit să comenteze aceste informații.

Nagy-Bege a lucrat în ANRE timp de 16 ani și a părăsit instituția în vara anului trecut, când nu i s-a mai prelungit mandatul de către Parlament.

În aprilie 2023, Zoltan Nagy-Bege a candidat pentru un nou mandat pentru postul de vicepreședinte al ANRE, dar, în urma înțelegerilor dintre PNL și PSD, nu a mai fost votat, scria la acel moment publicația Financial Intelligence.

Era vorba despre o singură poziție, unde a candidat din partea PSD Gabriel Andronache, cel care a și fost votat în Parlament.

După plecarea din ANRE, Bege a devenit director în cadrul companiei de trading CIGA Energy.

Tot anul trecut a fost numit în Consiliul de Administrație al unor companii în acționariatul cărora se regăsește Tinmar Energy, una dintre companiile amendate de ANRE.

Este vorba despre un joint-venture între Tinmar și Complexul Energetic Oltenia pentru construirea unei centrale pe gaze la Turceni.

Potrivit Profit.ro, el reprezintă Tinmar și în companiile care vor construi parcuri fotovoltaice în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia.

ANRE se pregătește să facă recurs

Reprezentanții autorității de reglementare au precizat, pentru HotNews.ro:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă informăm că hotărârea Curţii de Apel București nu este încă redactată şi comunicată ANRE, astfel că nu avem cunoştinţă despre motivele soluţiei pronunţate de Curte.

Ulterior comunicarii acesteia, ANRE va formula recurs, hotărârea nefiind definitivă decât la momentul soluționării recursului”.

UPDATE

Ulterior publicării acestui articol, Zoltan Nagy-Bege a postat pe pagina sa de Facebook:

„Referitor la acest articol și orice altă preluare, doresc să precizez și să subliniez insistent că nu am avut rolul de martor-cheie în niciunul din procesele intentate împotriva deciziilor luate de ANRE. Nu am fost audiat, și nu am depus mărturie nici împotriva ANRE și nici în favoarea reclamanților. E trist că prioritatea presei, pe care am tratat-o tot timpul cu maxim respect, este vânătoarea de clickuri, nu relatarea faptelor reale”.

Reamintim că HotNews.ro i-a cerut punctul de vedere înainte de publicarea acestor informații, însă el a precizat că nu comentează.