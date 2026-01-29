Ce regim vrea Lavrov la Kiev pentru ca Moscova să accepte garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține conferința de presă de sfârșit de an la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei din Moscova, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: TATYANA MAKEYEVA / AFP / Profimedia

Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova, a declarat joi șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, potrivit agenției germane de presă DPA.

Guvernul rus nu știe ce au convenit SUA și Ucraina în privința garanțiilor de securitate, a spus Lavrov într-o intervenție la Moscova, citat de Interfax.

Însă „dacă scopul este de a păstra (actualul) regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru amenințări la adresa Rusiei, atunci… astfel de garanții cu greu vor asigura o pace durabilă”, a declarat Serghei Lavrov.

Moscova, a adăugat ministrul de Externe, este deschisă pentru acorduri privind securitatea colectivă în regiune care să includă și securitatea Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că un acord privind garanțiile de securitate din partea SUA pentru țara sa este aproape finalizat. Lavrov s-a referit îndeosebi la comentariile secretarului de stat american Marco Rubio, notează Agerpres.

La Washington, Rubio a afirmat miercuri că există partea SUA în acordul privind garanțiile, dar a adăugat că totul depinde de modul în care va reacționa Rusia. În orice caz, șeful diplomației americane a spus că garanțiile de securitate s-ar putea aplica doar după încetarea luptelor.

Rubio a subliniat în cadrul unor audieri în Senat îngrijorările guvernului american cu privire la garanțiile de securitate, care prevăd o desfășurare de trupe europene. Dar întrucât europenii sunt prea slabi, este nevoie de o susținere puternică din partea Statelor Unite. Or, aceasta înseamnă că „am avea potențial obligații într-un viitor conflict”, a explicat șeful diplomației americane.

Negocieri

În cadrul rundelor de negocieri desfășurate începând din luna noiembrie, SUA, Ucraina și țările europene și-au dezvoltat o idee despre cum ar putea arăta un aranjament postbelic. Moscova a fost ținută la curent de către negociatorii americani.

Între timp, luptele continuă la intensitate maximă pe front. La sfârșitul săptămânii trecute, cu medierea SUA, reprezentanții Ucrainei și Rusiei au discutat în mod direct pentru prima dată după mult timp.

O a doua rundă, de data aceasta fără SUA, ar urma să se desfășoare duminică tot la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite). Unele agenții de presă internaționale au transmis că SUA vor fi prezente totuși la aceste negocieri.

Donbasul

La Kiev, șeful-adjunct al administrației prezidențiale Pavel Palisa a declarat că trupele ruse au primit un nou termen pentru ocuparea în totalitate a Donbasului (compus din regiunile Donețk și Lugansk), conform publicației Unian.

„Planurile ocupanților ruși nu s-au schimbat și acum obiectivul lor este este să ajungă la granița administrativă a regiunii Donbas până la sfârșitul lunii martie începutul lunii aprilie”, a declarat Palisa, adăugând că acesta este un nou termen care se adaugă multor altora în acest sens.

„Personal, nu văd nicio posibilitate ca Rusia să-și îndeplinească acest obiectiv”, a spus reprezentantul administrației prezidențiale de la Kiev, indicând că Rusia vrea să creeze zone tampon în regiunile Harkov și Sumî (nord-est), precum și în Dnipropetrovsk (centru).