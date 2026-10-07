Ce s-a întâmplat cu „superarma” comercială a Chinei, care a îngrijorat profund Washingtonul?

Acum patru ani, Statele Unite avertizau că China era pe punctul de a dezlănțui o „superarmă” comercială: o rețea digitală susținută de stat, care urma să se extindă rapid în întreaga lume și să îi ofere Beijingului o perspectivă fără precedent asupra fluxului de mărfuri internaționale.

Platforma LOGINK promitea să eficientizeze transportul maritim global prin furnizarea unui sistem digital pentru schimbul de date logistice provenite de la autoritățile vamale, porturi și servicii de transport terțe, înlocuind procesele pe suport de hârtie.

În schimb, proiectul s-a dovedit a fi un eșec spectaculos, relatat pe larg acum pentru prima oară de către agenția Reuters. Parteneriatele globale emblematice ale LOGINK au stagnat, aceasta s-a retras dintr-o asociație maritimă internațională și s-a trezit prinsă în litigii interne privind facturi neachitate.

Reuters a pus cap la cap situația după consultarea documentelor judiciare relevante și interviuri cu peste 20 de oficiali și persoane din industria transportului maritim.

Când un reporter a vizitat în septembrie centrul operațional al LOGINK din orașul de coastă Wenzhou, birourile păreau abandonate: luminile erau stinse, recepția era goală, iar cablurile computerelor fuseseră scoase.

China promovase oficial platforma digitală până vara aceasta

Apelurile și emailurile adresate LOGINK au rămas fără răspuns. Ministerul Transporturilor din China a refuzat să răspundă întrebărilor. Ministerul emisese în iunie un document de politică prin care solicita ca sistemul să fie conectat la mai multe fluxuri de date interne.

Retragerea internațională a LOGINK reprezintă un eșec pentru Beijing, care s-a aflat într-o confruntare cu Washingtonul pentru controlul infrastructurii fizice și al tehnologiilor care stau la baza transportului maritim global. Acesta transportă 80% din comerțul mondial.

Randall Schriver, președintele unei comisii a Congresului american care a emis un raport despre LOGINK în 2022, a declarat acum pentru Reuters că declinul platformei va fi bine primit de SUA, care au contribuit la eșecul situației platformei prin „nominalizarea și expunerea publică” a celor care utilizau sistemul.

Reuters nu a putut stabili de ce platforma promovată de cabinetul Chinei drept un „proiect-cheie” a încetat brusc să funcționeze și s-a afundat în probleme financiare și juridice.

Momentul retragerii sale a coincis însă cu eforturile SUA de a exercita presiuni asupra aliaților și organizațiilor care făcuseră pași timizi pentru a colabora cu LOGINK, în timp ce aceasta încerca să se extindă la nivel global.

De ce a provocat LOGINK îngrijorări la Washington

Oficialii americani și experții în securitate se temeau că Beijingul ar putea folosi sistemul pentru a colecta informații confidențiale despre mărfurile comercializate, volume și prețuri, pentru a ajuta companiile chineze să își submineze rivalii occidentali. Unii se temeau de asemenea că LOGINK ar putea fi folosită pentru a urmări transporturi militare sensibile, inclusiv livrările de armament americane către Ucraina și Taiwan, dintre care multe circulă prin rețele comerciale de transport de marfă.

LOGINK nu a dezvăluit public natura exactă și amploarea datelor pe care le colecta. Li Zhao, un oficial al LOGINK, a afirmat în 2024, într-o declarație transmisă Biroului Reprezentantului Comercial al SUA, că platforma nu avea „capacitatea de a colecta informații comerciale sensibile sau de a monitoriza în mod continuu deplasările mărfurilor la nivel global”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA nu a oferit detalii atunci când a fost întrebat despre eforturile diplomatice ale Washingtonului de a limita utilizarea LOGINK la nivel mondial, dar a declarat că administrația de la Casa Albă nu va permite unei platforme controlate de Beijing să „pună stăpânire asupra datelor maritime globale”.

„Am interzis utilizarea sa în cadrul propriului nostru guvern și al infrastructurii portuare critice și le cerem aliaților și industriei să trateze această amenințare cu aceeași seriozitate”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Secretarul de stat Marco Rubio în timpul unei audieri din Congresul SUA, FOTO: Allison Robbert / AP / Profimedia

De la soluție la nou pericol chinezesc?

Proiectul Platformei Publice Naționale de Informații privind Transportul și Logistica, numele oficial al LOGINK, a început în urmă cu două decenii. El a fost demarat de administrația locală din provincia Zhejiang a Chinei, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea transporturilor de mărfuri prin reunirea datelor provenite de la porturi, camioane și furnizori într-o singură platformă ce permitea căutarea acestora.

Platforma a câștigat sprijinul factorilor de decizie de la Beijing, care, la scurt timp după aceea, au transferat controlul asupra LOGINK către Ministerul Transporturilor. Extinderea internațională a devenit rapid o prioritate.

China a încheiat în 2010 un acord de schimb de date privind mărfurile cu guvernele Japoniei și Coreei de Sud. Acordul a permis conectarea LOGINK la platformele naționale de informații logistice ale celor două țări învecinate cu China.

Câțiva ani mai târziu, LOGINK a semnat un acord cu o platformă logistică cu sediul în Hong Kong, despre care entitatea chineză a afirmat într-un comunicat de presă că îi va oferi acces la „peste 90% din datele globale de urmărire a navelor”.

LOGINK va fi un „portal unic conectat la sistemele globale de informații logistice”, afirma în 2015 Ministerul Transporturilor din China în timpul unei prezentări susținute în fața ONU.

Ce s-a întâmplat cu patru ani în urmă

Până la sfârșitul anilor 2010, LOGINK explora de asemenea modalități de a colabora cu porturi europene. Dar, în 2022, factorii de decizie americani au început să se opună public platformei chineze.

Un moment de cotitură a avut loc în luna aprilie a acelui an, când LOGINK s-a înscris într-un proiect internațional de schimb de date care conecta operatorii platformelor digitale ce facilitează schimbul de informații despre mărfuri și date vamale în porturi.

Participarea LOGINK la acel proiect urma să dubleze cooperarea sa cu porturile internaționale, potrivit raportului comisiei americane.

Câteva luni mai târziu, un grup de congresmeni republicani i-a cerut printr-o scrisoare deschisă lui Joe Biden, președintele american de atunci, să acționeze împotriva LOGINK. Printre aceștia se număra Marco Rubio, în prezent secretarul de stat al lui Trump.

Extinderea necontrolată a LOGINK ar putea permite Partidului Comunist Chinez „să pună mâna asupra arterelor comerțului mondial”, afirmau congresmenii. Unele voci din legislativul de la Washington au cerut inclusiv Asociației Internaționale a Sistemelor Comunitare Portuare (IPCSA), care coordona proiectul de schimb de date, să își întrerupă imediat legăturile cu LOGINK.

În aceeași perioadă, Congresul a adoptat o lege care interzicea Pentagonului să încheie contracte cu entități conectate la LOGINK. Legea le cerea de asemenea oficialilor să descurajeze aliații și partenerii să utilizeze platforma.

Oficialii de la Seul și Tokyo care au colaborat cu LOGINK au declarat însă pentru Reuters că amploarea schimbului de date era mai limitată decât se temeau unii oficiali de la Washington.

Ministerul Oceanelor și Pescuitului din Coreea de Sud și Ministerul Transporturilor din Japonia au declarat că erau disponibile doar orele de sosire și plecare ale navelor și informații despre încărcarea și descărcarea mărfurilor, nu și detalii despre conținutul acestora.

Apoi, LOGINK a început să se retragă.

Un ecran imens îl arată pe președintele chinez Xi Jinping ținând un discurs înainte de sărbătorirea Anului Nou la Beijing, pe 31 decembrie 2024.





Sursa foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

O „superarmă” care nu s-a mai materializat

Participarea platformei la IPCSA s-a încheiat în 2024, după ce aceasta a încetat să își plătească cotizațiile de membru, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Site-ul LOGINK a încetat să mai funcționeze aproximativ în aceeași perioadă. Cea mai recentă captură disponibilă în arhiva Wayback Machine datează din iunie 2024.

Inga Morton, managerul general al IPCSA, a confirmat că LOGINK nu mai era membră și a declarat că proiectul internațional de schimb de date era „în așteptare și inactiv”.

Între timp, serviciul LOGINK cu Coreea de Sud și Japonia, care reprezenta principala inițiativă internațională a platformei, a început de asemenea să se clatine. Participanții din cele trei țări au organizat întâlniri regulate de la lansarea serviciului, însă China a anulat brusc un eveniment programat pentru martie 2024, invocând „circumstanțe interne”, potrivit guvernului de la Seul. De atunci nu au mai avut loc întâlniri.

Un oficial al Ministerului Transporturilor de la Tokyo a declarat de asemenea că accesul Japoniei la datele LOGINK prin intermediul acelui serviciu a încetat fără avertisment. Sursa în cauză a declarat pentru Reuters în august că Japonia își pierduse accesul cu mai bine de un an înainte și că oficialii de la Tokyo nu reușise să ia legătura cu omologii chinezi.

Proiectul chinez nu a avut prea multe rezultate de arătat nici în urma eforturilor sale de extindere în Europa.

Ana Rita Rosa, purtătoare de cuvânt a autorității care administrează Sines, cel mai mare port din Portugalia, a declarat pentru Reuters că un memorandum de înțelegere pe care îl semnase cu LOGINK în 2017 pentru a explora schimbul de date nu a dus la rezultate semnificative.

Iar Portbase, sistemul digital care susține Rotterdamul, cel mai mare port al Europei, a declarat că un memorandum de înțelegere din 2019 cu LOGINK nu a depășit stadiul discuțiilor exploratorii. O persoană familiarizată cu situația a declarat că întrebările guvernului olandez cu privire la relație, la începutul anului 2022, au contribuit la decizia Portbase de a nu continua nicio colaborare cu platforma chineză.

Oficiali ai Rosa și Portbase au refuzat să comenteze atunci când au fost întrebați dacă presiunile diplomatice ale SUA au avut vreun impact asupra deciziilor lor de a nu continua colaborarea cu LOGINK. Ministerul olandez de Externe a refuzat de asemenea să comenteze.

Nave la terminalul pentru gaz natural lichefiat din portul Rotterdam, FOTO: Aerovista Luchtfotografie / AFP / Profimedia

Probleme juridice și birouri goale pentru compania din spatele platformei

Înapoi în China, LOGINK s-a confruntat cu acțiuni în instanță.

Începând din ianuarie 2024, entitatea comercială din spatele centrului operațional al platformei din Wenzhou s-a confruntat cu cel puțin 39 de acțiuni în instanță, în valoare totală de aproximativ 1,3 milioane de dolari, potrivit documentelor de pe Qichacha, un furnizor de date despre companii.

Unele dintre plângeri erau înregistrate drept litigii de muncă, în timp ce altele păreau să vizeze utilități neachitate.

Printre reclamanți se numără o filială locală a China Mobile, care a dat în judecată LOGINK în octombrie 2025 pentru o „dispută contractuală privind furnizarea de servicii”. Ulterior, o instanță a obligat LOGINK să plătească operatorul de telecomunicații, însă documentele nu arată dacă plata a fost efectuată.

LOGINK pare să se confrunte de asemenea cu o evacuare. Documente oficiale arată că în luna mai un judecător a prezidat un „litigiu privind închirierea unui imobil” intentat împotriva companiei de către dezvoltatorul susținut de stat care administrează parcul industrial în care își are sediul LOGINK.

China Mobile și dezvoltatorul chinez nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Când reporteri ai agenției de presă au vizitat clădirea din Wenzhou, situată lângă un râu, la marginea orașului, nu exista niciun semn de activitate.

Pe peretele de lângă birouri și scaune acoperite de praf era însă inscripționat, cu litere mari, un slogan al Partidului Comunist care anunța planurile Chinei de a „valorifica lanțurile globale de aprovizionare” până în 2035.