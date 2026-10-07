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International

Ce s-a întâmplat cu „superarma” comercială a Chinei, care a îngrijorat profund Washingtonul?

Sebastian Jucan
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Acum patru ani, Statele Unite avertizau că China era pe punctul de a dezlănțui o „superarmă” comercială: o rețea digitală susținută de stat, care urma să se extindă rapid în întreaga lume și să îi ofere Beijingului o perspectivă fără precedent asupra fluxului de mărfuri internaționale.

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