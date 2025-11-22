Ce s-a întâmplat în instituția cu bani mulți, care l-a enervat pe Bolojan că „mimează reforma” după ce s-a aflat că vor să angajeze doi foști parlamentari PSD

Autoritatea pentru Energie vrea să-i angajeze pe Iulian Iancu și Gheorghe Marin, ambii foști parlamentari PSD, pensionați, a dezvăluit HotNews. Ei urmau să împartă un post, fiecare cu normă de câte patru ore.

Autoritatea pentru Energie (ANRE) este una dintre instituțiile din România care-și plătește cel mai bine angajații. Sunt 293 de oameni. Salariul mediu este de 3.700 euro net. Președintele ANRE câștigă 15.000 de euro în mână, pe lună.

Puține instituții private din România au un asemenea nivel mediu de salarizare.

Prin lege, ANRE a fost silit să facă reduceri de personal. Șeful instituției, George Niculescu, a anunțat pe 28 octombrie în Parlament, cu ocazia prezentării raportului privind restructurarea ANRE, că pleacă 4 oameni în urma reformei cerute de Bolojan. 4 din 293 de angajați. Premierul a reacționat recent acuzându-i că „mimează reforma”.

În același timp, ANRE a dorit, recent, să-i angajeze pe foștii parlamentari PSD Iulian Iancu și Gheorghe Marin, ca experți. Ei urmau să împartă o funcție, fiecare cu o jumătate de normă.

Cazul Iancu – Marin a crescut polemica din ANRE

Iulian Iancu, stânga și Gheorghe Marin. Foto: Inquam Photos / George Călin și Agerpres

Postul de expert urma să fie la cabinetul vicepreședintelui ANRE, Gabriel Andronache. Direcția Juridică s-a opus. Sunat de HotNews, Iulian Iancu, unul dintre cei doi, nu a negat, dar a spus că „acest subiect este închis definitiv din 6 octombrie 2025”.

În ANRE, potrivit informațiilor din interior ale HotNews, „există un adevărat război”, propunerea de angajare a lui Iancu și Marin fiind unul dintre elementele care au multiplicat conflictele interne.

Președintele Niculescu, absent

George Sergiu Niculescu, președintele ANRE Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

”În ultimele zile, după ce cazul a devenit public, președintele Niculescu nu a mai apărut în instituție, evită zilele complicate”, a povestit pentru HotNews un specialist din ANRE.

Cel unde urmau să fie angajați cei doi, Gabriel Andronache, este vicepreședinte ANRE din aprilie 2023, fiind sprijinit de PSD. Potrivit CV-ului său, Andronache a fost ofițer MApN, fiind activ timp de 11 ani. Ulterior, a fost membru în mai multe consilii de administrație la companii de stat.

HotNews a solicitat ANRE încă de pe 11 noiembrie un răspuns oficial legat de aceste cereri de angajări. Până în acest moment nu a fost transmis un răspuns.