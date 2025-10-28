De la ANRE pleacă doar 4 oameni în urma restructurării cerute de Bolojan / Șeful instituției, întrebat dacă este justificat salariul său de 15.000 euro: Nu eu am stabilit

Doar patru oameni vor pleca de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în urma aplicării Legii adoptate de guvernul Bolojan privind restructurarea autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații), a spus marți șeful instituției George Niculescu în timpul audierii în Parlament.

Această cifră a fost avansată marți, în Parlament, cu ocazia prezentării raportului privind reducerea salariilor și a numărului de posturi, chiar de șeful instituției George Niculescu, care are un salariu net de circa 15 mii euro pe lună. La ANRE, salariu mediu net este 18.635 lei / lună (circa 3.700 euro).

Șefii celor trei autorități au prezentat, marți, propunerile de reorganizare care trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament și care a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan. Legea prevede reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, cu 30% a posturilor din structurile de suport, scăderea cu 30% a salariilor și eliminarea bonusurilor pentru conducere, timp de doi ani.

În raportul prezentat de ANRE nu este prezentat numărul exact de persoane care vor fi disponibilizate, însă, în urma întrebărilor parlamentarilor, George Niculescu a vorbit despre patru salariați.

Mai exact, raportul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) arată o reducere a numărului total de posturi de la 349 la 289. Din cele 349 de posturi, doar 293 sunt ocupate. Restul sunt posturi goale.

Cum explică șeful ANRE faptul că pleacă doar 4 persoane: Nu am mai scos posturi la concurs din ianuarie

Întrebat de HotNews, la finalul audierilor din Parlament, ce fel de restructurare este aceasta în care pleacă doar patru oameni, Niculescu a invocat Legea 145/2025 „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”.

Niculescu susține că de când a preluat mandatul a dus o politică „prudentă” de personal și că din luna ianuarie, anul acesta, nu a mai scos niciun post la concurs. „De aceea, numărul de persoane care va afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi (…) Având în vedere politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectate de această restructurare este unul redus”, a spus Niculescu.

Întrebat ce economii face ANRE cu plecarea celor patru oameni, Niculescu a evitat răspunsul, spunând că bugetul îl calculează „pentru numărul de posturi, nu pe numărul de salariați”.

„Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului”

Întrebat în ce măsură este justificat indemnizația sa de 15 mii de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților din alte țări, precum Spania și Franța, sunt plătiți cu mai puțin, George Niculescu a răspuns că nu el stabilește salariile.

„Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”, a afirmat Niculescu.

Acesta susține că niciodată nu a urmărit, în cariera sa, nivelul salarizării.

„Niciodată, în carierea mea administrativă și politică, pe care am avut-o până în momentul în care să fiu numit președinte la ANRE de către Parlament, nu mi-am ghidat parcursul profesional în funcție de salariul aferent funcției. Vreau să vă spun că în CV-ul meu public apare funcția de consilier județean la Consiliul Județean Constanța, unde indemnizația era de 700 lei pe lună, următoarea funcție publică a fost cea de prefect al județului Constanța unde indemnizația a fost de aproximativ 11 mii lei. Apoi, funcția de secretar de stat, unde salariul era de 9.700 lei/lună.”, a spus șeful ANRE.

Întrebat de un jurnalist cum vede facturile la energie, având un salariu de 15 mii euro, Niculescu a afirmat că este atent la cheltuieli. „Mă uit foarte atent la cheltuielile lunar, ca orice om. Această preocupare trebuie să fie permanentă, recurentă, indiferent de nivelul de salarizare”, a precizat șeful ANRE, repetând că „nu eu am stabilit acest salariu”.

ANRE crește numărul posturilor de specialitate, în loc să le scadă

Raportul ANRE arată o reducere a numărului total de posturi de la 349 la 289. Reducerile ANRE nu respectă schema 10% a posturilor de specialitate și 30% a posturilor din structurile de suport. Mai exact, scade mai mult de la structurile de suport și suplimentează ușor la cele de specialitate.

Astfel, în total, reducerea la ANRE este de 60 de posturi, ceea ce înseamnă doar 17%. ANRE nu precizează câte din aceste posturi sunt de conducere și câte de execuție.

Vor fi reduse posturile suport de la 124 la 58. Adică o scădere de 66 de posturi, ceea ce înseamnă circa 53%. Nu precizează câte din aceste posturi sunt ocupate.

Pe de altă parte, crește numărul posturilor de specialitate de la 225 la 231, ceea ce înseamnă un plus de 6 posturi.

ANRE nu precizează câte posturi de conducere vor fi reduse.

ANRE susține că actualul contract colectiv de muncă este în vigoare până la 14 octombrie 2026. Însă, legea „reprezintă o normă imperativă care prevalează asupra oricăror dispoziții contrare din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă”. Astfel, noile grile de salarizare vor fi adoptate până la 1 ianuarie 2026, conform legii.