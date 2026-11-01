Ce salarii oferă lanțul de magazine cu produse sub 5 lei. Retailerul Action se extinde în România

Lanțul olandez de magazine cu preţuri mici Action face noi angajări pentru locațiile pe care urmează să le inaugureze.

Action are deja 28 de magazine în România și se pregătește să deschidă noi unități în Timişoara, Cluj-Napoca, Reghin, potrivit Economica.net.

Rivalul lanțurilor Pepco, Kik și Tedi susține că „întotdeauna are 1.500 de produse sub 5 lei” şi săptămânal are 150 de produse noi.

Retailerul își mărește echipa și a pus la bătaie salarii nete diferențiate în funcție de oraș și de numărul de ore lucrate (4, 6 sau 8 ore pe zi), conform anunțurilor de recrutare.

Astfel, pentru magazinul din Cluj-Napoca, compania olandeză oferă pentru un lucrător comercial un salariu net lunar cuprins între 1.700 și 3.300 de lei, în timp ce la unitatea din Sighetu Marmației grila de salarizare variază între 1.500 și 3.000 de lei net.

De asemenea, retailerul își extinde echipa de conducere în Reghin și Timișoara. Salariile ajung până la 6.500 de lei net, precizează angajatorul în anunțurile de recrutare. Și în acest caz veniturile diferă în funcție de oraș.

Pentru postul de manager de magazin, remunerația netă lunară ajunge la 6.100-6.500 de lei la Timișoara și 5.600-5.900 de lei la Reghin. În cazul adjuncților, ofertele variază între 4.200 și 4.400 de lei net la Timișoara, respectiv între 4.000 și 4.300 de lei la Reghin.

Pe lângă salariu, toți angajații, indiferent de poziție, beneficiază de asigurare privată de sănătate, bonuri de masă de 40 de lei pe zi, 22 de zile de concediu și un discount de 15% la toate cumpărăturile din rețea Action, conform retailerului.