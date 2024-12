Ce scria Călin Georgescu într-o carte la doi ani după ce Putin anexase militar o parte din Ucraina: „ E o împrejurare fericită că atât poporul român și cel rus se împărtășesc cu apa marelui fluviu al spiritualității creștin-ortodoxe”. Probleme cu mall-urile

În 2016, Călin Georgescu, care activa în acel moment, conform biografiei de pe site-ul său, în domeniul sustenabilității și mediului, publica ediția a II-a a cărții „Cumpăna României. Proiectul meu de țară este: hrană, apă, energie, gândit pe baza conceptului de dezvoltare durabilă”. Călin Georgescu prezintă, structurat pe eseuri tematice, viziunea sa politică despre viitorul României.

Subiecte precum NATO, relația cu Rusia, alimentația, agricultura, educația, dar și relațiile internaționale se regăsesc în volumul candidatului la președinție.

Printre altele, Georgescu are o problemă cu mall-urile, cu „divorțurile facile” și cu persoanele LGBT.

Georgescu nu considera că există o amenințare din partea Rusiei

În textul intitulat „Criza ucraineană”, Călin Georgescu spune că „oficialii români au reacționat violent și obedient, la nivel retoric, în fața unei așa-zise amenințări rusești iminente la adresa țării noastre”. El acuză o „manipulare nu doar grosolană, ci și jignitoare” din partea clasei politice, care are ca scop „să stârnească ura românilor față de poporul rus”. Printre altele, el susține că se încearcă justificarea unei „lovituri de stat antirusească, instrumentalizată din zona atlantică, într-o țară ale cărei granițe de vest de află la doar câteva sute de kilometri depărtare de Moscova.” În același text spune că izolarea și sancțiunile impuse Rusiei „se vor repercuta negativ asupra tuturor țărilor lumii.”

„Realitățile actuale confirmă că președintele Rusiei are dreptate”

Despre Rusia, candidatul la prezidențiale consideră că „este o împrejurare fericită că atât poporul român, cât și cel rus se împărtășesc cu apa marelui fluviu al spiritualității creștin-ortodoxe, care va curge în veșnicie. Trebuie să știm de unde este bine să bem apa sfântă, aducătoare de liniște și pace, pentru a realiza construcții spirituale care dăinuiesc în timp.” Această declarație vine la doi ani de la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă.

Georgescu crede că există o „anatemizare” a lui Vladimir Putin din partea a ceea ce el numește „Noua Ordine Mondială neoliberală”, care nu ar privi cu ochi buni vederile „tradițional-naționaliste” ale președintelui de la Kremlin.

„Divorțul facil” este o problemă în viziunea lui Georgescu

În schimb, el spune că occidentalii au adoptat politici „ce plasează pe același plan familia cu mai mulți copii și parteneriatul între persoane de același sex, credința în Dumnezeu alături de credință în Satana. Occidentul a înlocuit valorile creștine cu valorile Hollywood-ului și a capitulat în fața revoluției sexuale. Divorțul facil, promiscuitatea, pornografia, promovarea deșănțată a LGBT (colectivitatea lesbiana, gay, bisexuala si transsexuala), agitprop-ul feminist, avortul, căsătoria între persoane de același sex, eutanasia, sinuciderea asistata sunt tot atâtea căi de decadență culturală și degradare personală – căi pe care Rusia nu vrea sa le urmeze.”

„Aderarea la zona euro este o pură nebunie sau o trădare de țară”

Despre moneda euro, fostul om propus de AUR pentru funcția de prim-ministru consideră că țările care au adoptat această monedă au cedat suveranitatea celor de la Bruxelles. El spune că moneda națională este „un formidabil atu” la care România nu trebuie să renunțe. Trecerea, spune el, la moneda euro înseamnă că românii ar fi nevoiți să plătească datoriile altor state.

Georgescu conchide punând semnul egal între aderarea la zona euro și trădarea de țară.

„Wi-fi gratuit în toată România în 5 ani”

În carte, Georgescu oferă „obiective și soluții specifice”. Printre ele avem „șomaj aproape zero într-un an de la preluarea puterii de către un guvern de demnitate națională și declanșarea revoluției sustenabilității”, „impozitare zero, timp de 10 ani, a gospodăriei țărănești de subzistență”, „impozitare zero a oricărei ferme mici și mijlocii care face parte dintr-o cooperativă legal întemeiată”, „facilitarea achiziției de unelte agricole și alte materiale pentru producția de hrană sănătoasă”, „wi-fi gratuit în toată România în 5 ani”, „tinerii și persoanele între 50-65 de ani care se mută în sate depopulate și care fac dovada exercitării unei activități productive vor fi scutiți de la plata tuturor impozitelor timp de 10 ani. Prima de instalare va consta în produse românești (unelte, articole casnice, materiale de construcție etc.) în valoare de 30.000 de euro. Vor primi subvenții la hectar la nivelul mediei europene”.

Georgescu militează împotriva mall-urilor

La capitolul educație, Georgescu spune că va împiedica mall-ul să ia loc educației. El identifică drept problemă dacă copilul preferă pe Harry Potter în locul lui Făt-Frumos, Halloween-ul în locul Crăciunului, spunând că „mai târziu va renunța la sarmalele de acasă pentru shaorma de pe stradă”. În ceea ce privește învățământul instituțional, el propune „desființarea universităților particulare, fără excepție.” Autorul le numește „ o industrie de diplome fără acoperire, urmărind doar profitul și spălarea creierelor.”