Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă”
Cauza decesului actriței canadiene Catherine O’Hara, celebră pentru rolurile din filmele „Home Alone” („Singur Acasă”) și „Beetlejuice”, este acum cunoscută: moartea ei la sfârșitul lunii ianuarie a fost cauzată de o embolie pulmonară, potrivit certificatului de deces făcut public luni, informează AFP.
Actrița în vârstă de 71 de ani a fost transportată de urgență la spital pe data de 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți respiratorii la domiciliul ei din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles. Catherine O’Hara a fost declarată moartă la scurt timp după aceea.
Pe lângă embolia pulmonară, certificatul de deces menționează cancerul de colon ca factor secundar care a contribuit la moartea ei.
Născută la Toronto în 1954, Catherine O’Hara a debutat în cinema în 1980.
În 1988, ea a interpretat rolul mamei vitrege a personajului interpretat de Winona Ryder în filmul „Beetlejuice”, regizat de cineastul Tim Burton.
Însă de departe rolul pentru care o cunoaște publicul larg este cel din „Singur acasă”.
În primele două filme din seria „Home Alone” („Singur acasă”), Catherine O’Hara a jucat rolul mamei lui Kevin McCallister, personajul interpretat de Macaulay Culkin.
În filmul „Home Alone 2”, din 1992, Donald Trump are o scurtă apariție, cu câteva decenii înainte de a deveni președinte al Statelor Unite.
În 1993, actrița a colaborat din nou cu Tim Burton, la fimul „”L’Étrange Noël de monsieur Jack” („Ciudatul Crăciun al domnului Jack”).
Dar publicul contemporan o cunoaște mai mult datorită interpretării excentricului personaj Moira, din serialul emblematic „Schitt’s Creek”. Rolul i-a adus un premiu Emmy în 2020.
Cea mai recentă producție în care a jucat a fost serialul „The Studio” (2025), difuzat de Apple TV, pentru care a primit de asemenea o nominalizare la Emmy.
Catherine O’Hara s-a născut și a crescut în Toronto. L-a cunoscut pe soțul ei, scenograful Bo Welch, pe platourile filmului „Beetlejuice”. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut împreună doi fii.