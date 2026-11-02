Ce se întâmplă acum pe bursa din New York: Acțiunile care își revin după dezastrul din octombrie. Surpriză la prețul petrolului

Bursa din New York a deschis luni în creștere, susținută de achiziții la prețuri avantajoase în sectorul tehnologic și de scăderea semnificativă a prețurilor petrolului, în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, informează AFP.

În primele tranzacții imediate, indicele Nasdaq – cu o puternică componentă tehnologică – a înregistrat o creștere de 0,64%, după ce vineri a scăzut cu 2,86%.

Indicele extins S&P 500 a câștigat 0,46%, iar Dow Jones s-a apreciat cu 0,78%.

Stabilizare relativă

Contractele futures pe indicii bursieri americani înregistrează luni o creștere, pe fondul stabilizării acțiunilor din sectorul tehnologic și din domeniul AI, după o lună octombrie dezastruoasă, investitorii îndreptându-și acum atenția către alegerile de la jumătatea mandatului din SUA și către o nouă săptămână încărcată de raportări financiare, notează Reuters și The Wall Street Journal.

Astfel, acțiunile companiilor americane din domeniul tehnologiei par să se stabilizeze, la bursa din New York, după valul de vânzări de vineri, care a dus la deprecierea lor puternică, evoluțiile de la începutul acestei săptămâni fiind susținute de scăderea prețurilor petrolului.

Contractele futures pe țițeiul Brent înregistrează o scădere bruscă pe fondul semnalelor că o temută escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea fi evitată. Potrivit agenției de știri iraniene IRNA, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că guvernul său desfășoară acțiuni diplomatice și că liderul suprem al țării, Mojtaba Khamenei, i-a acordat „anumite competențe”. În altă ordine de idei, Axios a scris că președintele Trump i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu că dorește să acorde o nouă șansă negocierilor.

Chiar și în tranzacțiile pre-deschidere, Intel, Nvidia și SpaceX s-au numărat printre acțiunile care au înregistrat creșteri.

Astfel, cel puțin pentru moment, valul de vânzări care a determinat indicele Nasdaq să încheie luna trecută cu o pierdere de 5,3% pare să fi încetat.

Apple și Palantir urmează să-și prezinte rezultatele financiare după închiderea piețelor, mai târziu. Într-o săptămână aglomerată pentru piețe, investitorii urmăresc, de asemenea, alegerile de marți din SUA, care vor determina ce partid va controla Congresul, precum și raportul privind locurile de muncă ce urmează să fie publicat vineri.

Contractele futures de pe Wall Street cresc; atenția se îndreaptă către alegerile de la jumătatea mandatului

Indicele Nasdaq-100, dominat de acțiunile companiilor din domeniul tehnologiei, a pierdut peste 2,5 trilioane de dolari din valoarea de piață luna trecută și era pe punctul de a intra în zona de corecție, pe măsură ce investitorii au devenit tot mai precauți față de cheltuielile în creștere ale marilor companii tehnologice în domeniul AI, așteptând dovezi ale unor randamente mai solide.

Mai multe companii au apelat recent la piața obligațiunilor pentru a-și finanța aceste investiții, ceea ce a amplificat îngrijorările că cheltuielile finanțate prin îndatorare vor deveni mai greu de justificat pe măsură ce costurile împrumuturilor cresc.

Sentimentul față de sectorul AI a fost în mare parte negativ săptămâna trecută. Vineri, presa a relatat că OpenAI și-a redus cu 10 miliarde de dolari ținta pentru ultima sa rundă de finanțare. Un alt raport a menționat că Blackstone și-a informat investitorii că Anthropic s-ar putea să nu obțină un rating de investiții după oferta publică inițială (IPO).

Luni, în schimb, starea de spirit s-a îmbunătățit, majoritatea acțiunilor cu capitalizare mare și a celor de creștere apreciindu-se în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței. SpaceX și Alphabet s-au numărat printre cele mai mari câștigătoare.

Intel a înregistrat o creștere ușoară de 0,2% după ce vineri a suferit cea mai gravă scădere într-o singură zi din anii 1980 încoace. Producătorul de procesoare a prognozat venituri trimestriale sub estimările pieței și a anunțat că nu se așteaptă la un flux de numerar pozitiv în acest an.

Rivalul AMD urmează să-și prezinte rezultatele financiare la sfârșitul acestei săptămâni, în timp ce gigantul din domeniul tehnologiei Apple a înregistrat o scădere de 0,4% în așteptarea rezultatelor trimestriale, care vor fi publicate după închiderea bursei.

La ora locală 5:15 a.m. ET, contractele futures Dow E-minis YMcv1 erau în creștere cu 270 de puncte, sau 0,52%, în timp ce contractele futures S&P 500 E-minis EScv1 erau în creștere cu 39,75 puncte, sau 0,52%. Contractele E-mini pe Nasdaq 100 (NQcv1) înregistrau o creștere de 253,5 puncte, sau 0,89%.

Apetitul pentru risc a fost stimulat și de scăderea cu peste 4% a prețurilor petrolului, pe fondul discuțiilor dintre oficialii iranieni și qatarezi privind un acord care să pună capăt războiului SUA-Israel împotriva Iranului, ceea ce a alimentat speranțele că întreruperile în aprovizionarea din Orientul Mijlociu s-ar putea atenua.

Printre factorii-cheie ai acestei săptămâni se numără alegerile intermediare din SUA de marți, care vor determina dacă democrații vor reuși să preia controlul asupra Congresului de la Partidul Republican al președintelui Donald Trump.

Se preconizează pe scară largă că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților, însă rezultatul din Senat este mai incert. Republicanii au controlat ambele camere ale Congresului în primii doi ani ai administrației Trump.

„Alegerile de la jumătatea mandatului tind să fie evenimente nefavorabile pentru partidul aflat la putere, iar o victorie a democraților în Camera Reprezentanților ar readuce SUA la o guvernare divizată, ceea ce nu ar fi deloc neobișnuit”, a declarat Seth Meyer, director global al departamentului de gestionare a portofoliilor clienților la Janus Henderson Investors.

„Deși incertitudinea politică poate contribui la volatilitate, o guvernare divizată poate, potențial, să protejeze alegătorii și economia de unele dintre intențiile politice mai ambițioase ale oricăruia dintre partide. Pe scurt, blocajul politic poate fi benefic și, cu siguranță, nu este ceva neobișnuit”, a mai arătat Meyer.