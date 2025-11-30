Ce se întâmplă când dai afară milioane de adolescenți de pe rețelele sociale? Prima țară care le interzice e pe cale să afle / „Voi pierde totul”

Într-o măsură fără precedent care are ca scop reducerea presiunilor psihologice și expunerii copiilor la conținut dăunător, Austalia devine din 10 decembrie prima țară din lume care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la platformele de social media.

„Este foarte important să salvați fotografiile”, le-a spus Kirra Pendergast, fondatoarea organizației de siguranță cibernetică Ctrl+Shft, elevilor de la All Saints Anglican School din Australia. „Trebuie să vă pregătiți”, le-a mai spus ea copiilor în luna august, cu patru luni înainte ca politica care interzice accesul adolescenților sub 16 la rețele sociale să intre în vigoare. Mai mulți elevi pun întrebări pe măsură ce realizează ce urmează să piardă:

„Îți poți recupera contul când împlinești 16 ani?”, a întrebat o fată. „Ce se întâmplă dacă mint în legătură cu vârsta mea?”, întreabă alta.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte ca Guvernul australian să oblige companiile de rețele de socializare să implementeze verificări stricte ale vârstei și să șteargă conturile minorilor, declarațiile unor specialiști, reacțiile unor minori influenceri, dar și a platformelor de social media, conturează răspunsuri despre impactul pe care interdicția îl va avea, potrivit CNN.

Facebook, Instagram sau TikTok, interzise

Începând cu 10 decembrie, site-urile care se încadrează în definiția guvernului australian de „platformă de socializare cu restricții de vârstă” vor trebui să demonstreze că depun eforturi suficiente pentru a exclude sau bloca accesul copiilor sub 16 ani, altfel riscă amenzi de până la 32 de milioane de dolari.

Lista include platforme ca Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X și YouTube, iar interdicția s-ar putea extinde și la jocurile online. Guvernul susține că protejează copiii de conținutul potențial dăunător, iar site-urile afirmă că deja dezvoltă sisteme mai sigure.

Meta a anunțat că va începe să dezactiveze conturile și să blocheze conturile noi de Facebook, Instagram și Threads începând cu 4 decembrie. Persoanele cu vârsta sub 16 ani sunt încurajate să își descarce conținutul.

Snap a anunțat că utilizatorii își pot dezactiva conturile pentru o perioadă de până la trei ani sau până la împlinirea vârstei de 16 ani. Snap streaks va înceta.

Pregătiți-vă pentru schimbare

Un director executiv la o companie de reglementare a vârstei pe rețelele sociale prezintă interzicerea rețelelor sociale ca o evoluție naturală.

Julie Dawson își amintește cum sărea pe bancheta din spate a mașinii la vârsta de 5 ani. „Îmi amintesc că făceam acele călătorii lungi cu mașina în care, literalmente, nu aveam centuri de siguranță”, a spus Dawson, directorul de reglementare și politici al Yoti, o companie de identitate digitală cu sediul în Marea Britanie. „Probabil că acum nu ați face asta cu copilul vostru de 5 ani într-o călătorie de 10 ore”/

„Oamenii s-au gândit, în esență, ce facem offline? Le permitem tinerilor să intre în cluburi de striptease, în baruri, să cumpere alcool, să cumpere țigări? Care sunt normele pe care le avem și care sunt normele pe care vrem să le avem online?”, spune el.

Yoti oferă consultanță platformelor de socializare, inclusiv Meta, cu privire la opțiunile lor de verificare a vârstei. Grupul dispune în prezent de 12 metode, inclusiv verificarea prin telefon, e-mail și actul de identitate, iar lista este în continuă creștere. Site-urile cu restricții de vârstă oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege metoda pe care o preferă.

„Cea mai utilizată metodă la nivel mondial, atunci când există mai multe opțiuni, este estimarea vârstei faciale”, a spus Dawson. Selfie-urile video sunt utilizate pentru a analiza trăsăturile faciale, cum ar fi textura pielii și structura osoasă, pentru a ghici vârsta unei persoane în câteva secunde. Legislația nu impune utilizatorilor să încarce un act de identitate oficial emis de autorități.

Cu documentul de identitate pe rețelele de socializare

Cu toate acestea, evaluarea vârstei adolescenților „la limită”, să zicem între 15 și 17 ani, poate fi dificilă, iar unii dintre cei peste 16 ani ar putea fi nevoiți să prezinte un „document de identitate” pentru a evita interdicția, a declarat Andy Lulham, directorul operațional al Verifymy, o altă companie de verificare a vârstei cu sediul în Londra, printre clienții căreia se numără și YouTube.

„Nu toți tinerii de 16 sau 17 ani vor deține sau vor avea acces la un document de identitate, și aici cred că există o oarecare incertitudine în ceea ce privește modul în care platformele vor rezolva această problemă”, a spus el.

Rețelele private virtuale sunt, de asemenea, o soluție încercată și testată. Dar, deși conectarea prin intermediul unei rețele VPN poate fi utilă pentru accesarea conținutului interzis, Lulham spune că nu crede că aceasta va prinde la rețelele sociale.

„Platformele de socializare se bazează mai mult pe localizare, pe contextul locului în care te afli, pe prietenii tăi, pe conexiunile tale, pe persoanele pe care le urmărești, folosind regiunea ta”, a spus el. „Deci, cred că utilizarea unui VPN în lumea rețelelor sociale va avea un impact mai negativ asupra experienței utilizatorului.”

La rândul său, Julie Dawson sugerează că, deși platformele vor trebui să ridice podul mobil pentru cei sub 16 ani, castelul nu va fi complet impenetrabil. Legislația impune exclusiv companiilor de tehnologie să ia „măsuri rezonabile” pentru a ține copiii sub 16 ani departe de platformele lor – nu există sancțiuni pentru copii sau părinții lor dacă utilizează aplicații interzise.

Adolescenții sunt nemulțumiți: „Voi pierde totul”

Shar, o aspirantă la cariera de cântăreață în vârstă de 15 ani, cunoaște avantajele și dezavantajele rețelelor sociale. Deși a fost agresată online, ea se bazează pe rețelele sociale pentru a-și promova muzica.

„Mi-a luat atât de mult timp să strâng 4.000 de urmăritori pe contul meu principal prin postări, iar acum voi pierde totul”, a spus ea, potrivit CNN. „Toate persoanele pe care le-am adunat pentru a-mi asculta muzica – șterse.”

La fel ca alți creatori de conținut pentru adolescenți, ea își îndeamnă acum urmăritorii să se mute împreună cu ea pe Lemon8, o aplicație deținută de ByteDance, compania-mamă a TikTok, care nu a fost interzisă.

Tatăl lui Shar, Richie Sharland, spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, i-ar fi amânat accesul la rețelele sociale. „Aș fi așteptat până când ar fi împlinit probabil 13 sau 14 ani și ar fi avut puțin mai multă maturitate pentru a face față situației. Nu e vina ei, ci a tuturor copiilor”, adaugă el.

Influencerul adolescent Zoey se opune, de asemenea, interdicției. Ea folosește TikTok pentru a comunica cu aproximativ 48.000 de urmăritori, postând videoclipuri #grwm (get ready with me) și unboxing și, mai recent, sfaturi pentru cei sub 16 ani despre cum să evite detectarea vârstei.

„Schimbați adresa de e-mail din conturile de social media cu adresa de e-mail a părinților”, a sfătuit Zoey, al cărei cont include numele tatălui ei. TikTok spune că numele contului nu contează – tehnologia lor poate detecta cine îl folosește cel mai des.

Părinții lui Zoey o susțin în utilizarea rețelelor sociale și consideră că acest lucru îi face bine. „Ceea ce a realizat și modul în care a procedat sunt uimitoare. Chiar sunt”, a declarat Mark, tatăl ei, în podcastul „Youth Jam”.

Zoey a lansat o petiție prin care solicita reducerea limitei de vârstă pentru interzicerea accesului la rețelele sociale la 13 ani, care a strâns peste 43.000 de semnături până la închiderea sa, miercuri.

Viața de zi cu zi, „cel mai viu și animat mediu” fără rețele sociale

Eleva din clasa a IX-a, Maxine Steel, nu a semnat petiția. Ea și-a șters aplicațiile de socializare anul trecut, după ce a constatat că îi era prea greu să se oprească din navigare. În prezent, ea nu mai are deloc telefon.

În ultimul semestru al acestui an școlar, adolecenta se află într-o tabără de leadership în High Country, statul Victoria, împreună cu aproximativ 40 de elevi de 14 ani de la Alpine School, unde telefoanele sunt interzise.

„În prima săptămână… discutam cu toții despre cât de mult ne era dor de toată lumea, că nu puteam vorbi cu prietenii noștri și că ne era dor să derulăm ecranul”, a spus Maxine în timpul unei convorbiri telefonice aprobate de școală.

„Acum ne-am acomodat cu adevărat, toată lumea a uitat de rețelele sociale și trebuie să spun că este cel mai viu și animat mediu în care cred că am fost vreodată în toată viața mea”, a mai afirmat adolscenta.

Maxine este membră a Project Rockit’s National Youth Collective – un grup de 50 de tineri din toată Australia care contribuie la elaborarea programelor de combatere a hărțuirii, urii și prejudecăților.

Unii adolescenți resimt o durere sinceră

Project Rockit activează în școli și oferă sfaturi de siguranță companiilor din domeniul tehnologiei, printre care Snapchat, Spotify și Meta’s Facebook și Instagram.

Lucy Thomas, cofondatoarea și CEO-ul Project Rockit, spune că, în timp ce Maxine a considerat că renunțarea la rețelele sociale i-a dat putere, alți copii simt o durere sinceră pentru că au pierdut legătura cu grupurile de sprijin și cu alții ca ei.

„Relațiile tinerilor cu aceste platforme sunt foarte complexe și diverse, iar în timp ce unii se descurcă foarte bine fără ele, alții utilizează într-adevăr rețelele sociale ca principal mijloc de a rămâne conectați”, a spus Thomas.

National Youth Collective caută în prezent modalități de a ajunge la copiii izolați, marginalizați și singuri. „Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca aceștia să apară în spații mai periculoase și mai puțin reglementate, ca urmare a unei politici care avea scopul de a-i proteja”, a spus Thomas.

„În numele părinților australieni, rămânem fermi pe poziții”

Originea interdicției din Australia este atribuită în mare măsură soției unui premier australian, care citise cartea „The Anxious Generation” („Generația anxioasă”) a psihologului și autorului american Jonathan Haidt și l-a îndemnat pe soțul ei să ia măsuri în acest sens.

În cartea sa, Haidt atribuie creșterea problemelor de sănătate mintală la copii și tineri lipsei jocurilor nesupravegheate în aer liber și proliferării smartphone-urilor.

Australia de Sud a lansat o anchetă pentru a afla cum ar putea funcționa o interdicție, înainte ca ideea să se răspândească la nivel național, susținută de campaniile lansate de News Corporation, care domină peisajul media din Australia, și de un prezentator radio din Sydney care a mediatizat poveștile familiilor care și-au pierdut copiii din cauza sinuciderii provocate de hărțuirea online, în cadrul unei campanii numite „36 de luni”.

Proiectul de lege național – adoptat în ultima zi a parlamentului anul trecut – a fost criticat la momentul respectiv ca fiind o lege adoptată în grabă, concepută pentru a câștiga voturi înainte de alegerile din 2025.

Chiar săptămâna aceasta, Digital Freedom Project, un grup de campanie format pentru a lupta împotriva interdicției, a depus o plângere la Curtea Supremă a Australiei, argumentând că aceasta reprezintă un „atac flagrant” asupra drepturilor constituționale ale tinerilor australieni la exprimarea opiniilor politice. Președintele grupului este un membru al Partidului Libertarian din parlamentul statului New South Wales, care a făcut anterior lobby împotriva restricțiilor guvernamentale în domeniul sănătății. Orice audiere în instanță va dura mult timp.

Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a ripostat miercuri în Parlamentul federal. „Nu ne vom lăsa intimidați de amenințări. Nu ne vom lăsa intimidați de provocări juridice. Nu ne vom lăsa intimidați de marile companii tehnologice. În numele părinților australieni, rămânem fermi pe poziții.”

Alte țări propun propriile restricții

Malaezia a devenit săptămâna aceasta cea mai recentă țară care s-a alăturat listei care include Danemarca, Norvegia și țări din Uniunea Europeană, la inițiativa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pendergast, strategul digital șef al Ctrl+Shft, a declarat că măsurile de limitare a libertății marilor companii de tehnologie ar fi trebuit luate de mult timp.

Ea a vorbit cu mii de copii australieni despre întârzierea rețelelor sociale – inclusiv cu cei de la All Saints Anglican School – și este încrezătoare că acest lucru îi va face să fie mai protejați în 2026.

„Cred că anul viitor va fi foarte diferit. Va dura puțin, dar trebuie să ne asigurăm că părinții știu cum să-și învețe copiii despre ce să păstreze și ce să nu păstreze și să înceapă să exploreze spații mai sigure pentru ei”, a spus ea.

Cu toate acestea, Nicky Buckley, șefa departamentului de implicare și cultură a elevilor pentru școala gimnazială All Saints, nu se așteaptă să observe o schimbare semnificativă în 2026. „Pur și simplu nu cred că unii părinți sunt suficient de puternici pentru a elimina acest lucru”, a spus ea.

Preocupările ei se extind și la site-urile de jocuri pe care guvernul a declarat în mod explicit că nu vor fi incluse în interdicție, precum Roblox, Discord și Steam. „Mă îngrozește absolut”, a spus ea. „Am copii de doar doi ani care sunt online și trimit mesaje unor străini, iar acest lucru nu este în regulă.”

Roblox, unul dintre site-urile de jocuri acuzate în mod regulat că nu fac suficient pentru a proteja copiii de prădătorii online, a anunțat la sfârșitul lunii noiembrie că intenționează să solicite verificarea vârstei pentru chat-uri. Pentru unii părinți, acest lucru nu este suficient.

Buckley a spus că părinții de la All Saints au format un club pentru a combate utilizarea smartphone-urilor, unde fac schimb de titluri de cărți și articole de știri despre pericolele rețelelor sociale.

„La prima noastră întâlnire, au venit 76 de părinți, ceea ce ne-a uimit”, a spus Buckley. „Nu puteai să-ți stăpânești entuziasmul. Toată lumea vorbea cu entuziasm și se uneau, spunând că trebuie să ne unim și să oprim acest lucru.”

„Încercați să vă bucurați de ultimii ani de copilărie”

Maxine, fata de 14 ani care s-a retras de pe rețelele de socializare, spune că, într-un fel, abia așteaptă să nu mai fie singura care ratează ultimele bârfe și meme.

Mesajul ei pentru ceilalți copii de vârsta ei este să se bucure de liniște înainte ca toată lumea să se reconecteze din nou la 16 ani.

„Dacă aveți cam vârsta mea, o să le aveți (nr. rețelele sociale) înapoi anul viitor, așa că de ce să nu vă bucurați de 365 de zile de pace și liniște, în care să vă concentrați doar pe voi înșivă și să încercați să vă bucurați de ultimii ani de copilărie înainte de a începe să creșteți”, a afirmat adolecenta.