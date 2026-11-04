Ce se întâmplă cu impozitele și taxa de parcare în București în 2027. Anunțul Primăriei Capitalei

Taxele și impozitele locale, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027, informează Primăria Municipiului București (PMB).

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, a anunțat PMB, miercuri, pe pagina de Facebook.

În acest sens, a fost supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre, care va fi intra la vot în ședința Consiliului General din 12 noiembrie.