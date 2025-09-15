Ce se întâmplă cu pielea după slăbit? Dr. Cosmin Buzea, chirurg MedLife: „A doua etapă a chirurgiei obezității e la fel de importantă ca prima“

Slăbitul rapid, fie prin diete drastice, fie prin tratamente moderne sau prin intervenții bariatrice, nu se încheie odată cu scăderea kilogramelor. Kilogramele dispar, dar lasă în urmă alte provocări: piele în exces, dezechilibre corporale și schimbări de imagine care pot afecta atât sănătatea, cât și starea emoțională. Dr. Cosmin Buzea, chirurg generalist și plastician în cadrul Spitalului MedLife Brașov, explică pentru HotNews ce înseamnă slăbit sănătos, de ce intervențiile de remodelare corporală sunt parte integrantă a tratamentului pentru slăbit spectaculos și cum ar trebui abordat acest proces în România.

Chirurgia bariatrică a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai eficiente soluții pentru pacienții cu obezitate. Proceduri precum sleeve-ul gastric sau balonul gastric reduc drastic volumul stomacului și ajută la o scădere rapidă și semnificativă în greutate. Însă foarte puțini pacienți și chiar medici discută deschis despre ceea ce urmează după această etapă: surplusul de piele și dezechilibrele corporale care apar inevitabil după pierderea a zeci de kilograme.

Sleeve gastric, începutul unei noi vieți pentru persoanele cu surplus de greutate

„Sleeve-ul gastric este una dintre cele mai solicitate intervenții pentru slăbit în cazul persoanelor cu probleme mari de greutate. În centrul nostru se realizează și proceduri de montare a balonului gastric, derivații digestive sau reintervenții, în funcție de pacient. Însă, indiferent de metodă, după scăderea ponderală spectaculoasă apare etapa a doua: excizia excesului de piele și remodelarea corpului“, spune dr. Buzea.

Excesul cutaneo-grăsos nu înseamnă doar șorțul abdominal, ci și surplus la nivelul brațelor, coapselor, pieptului sau spatelui. „În medie, se îndepărtează între 2 și 5 kilograme de țesut. În cazuri extreme am scos chiar 8 kilograme doar din zona abdominală. Nu sunt intervenții minore: presupun pierderi importante de fluide, uneori e nevoie și de lipoaspirație, iar corecțiile pot include și repararea mușchilor abdominali sau a eventrațiilor“, explică medicul.

De cele mai multe ori, pacienții ating greutatea-țintă la 6-9 luni după intervenția bariatrică, iar apoi au nevoie de o perioadă de stabilitate de câteva luni înainte de a intra în faza de chirurgie plastică.

Intervențiile de chirurgie plastică nu pot fi făcute într-o singură etapă. Pacienții trec de obicei prin două sau trei sesiuni chirurgicale, fiecare combinând proceduri precum abdominoplastie circulară, brahioplastie („lifting de brațe“), mastopexie (lifting mamar) sau lifting de coapse.

Chirurgia plastică ar trebui să facă parte din tratamentul obezității

În România, intervențiile de chirurgie plastică post-bariatrică sunt considerate estetice și nu sunt decontate de Casa de Asigurări. „Realitatea este că ele au un rol funcțional și de sănătate, nu doar estetic. Dacă ar fi decontate, 98% dintre pacienți ar reveni pentru a doua etapă“, spune dr. Buzea.

Prin comparație, în țările vest-europene, chirurgia obezității este privită ca un proces complet – de la reducerea stomacului, la remodelarea corporală și sprijin psihologic –, toate fiind parte din tratamentul standard pentru obezitate.

Impactul emoțional și adaptarea la noul corp

Schimbarea corporală bruscă vine și cu un impact psihologic. Mulți pacienți descoperă că, deși au scăpat de kilograme, nu sunt pe deplin împăcați cu imaginea lor. „La început sunt entuziasmați, dar după ce elimină șorțul abdominal, încep să fie deranjați de brațe sau coapse. E o redescoperire treptată a corpului. Tocmai de aceea e important să fie pregătiți, încă dinainte de intervenția chirurgicală de tratament al obezității, că va urma și această etapă“, subliniază chirurgul.

Scăderea în greutate, indiferent că se produce prin intervenții chirurgicale sau prin alte metode de slăbit rapid, se reflectă și la nivelul feței: pierderea volumului în zona ochilor și a tâmplelor face ca pacienții să pară mai obosiți sau îmbătrâniți. „Se inversează triunghiul tinereții: partea inferioară a feței se lățește, apare ceea ce noi numim bulldog face. Fenomenul e mai accentuat la persoanele care slăbesc brusc după 30 de ani, când textura pielii e deja fragilă“, explică medicul.

Pentru cei cu surplus mic de greutate: slăbire lentă și mișcare constantă

Chirurgul atrage atenția că pentru persoanele care vor să piardă 10-15 kilograme, soluția nu este o intervenție chirurgicală, ci schimbarea stilului de viață, care duce la o pierdere treptată în greutate.

„Slăbirea rapidă duce la piele lăsată și aspect îmbătrânit. Cel mai sănătos este să slăbești treptat, cu ajustări de alimentație și activitate fizică. Trei sesiuni pe săptămână de mers alert, câte 30 de minute, pot fi mai eficiente și mai sigure decât antrenamente cardio intense, dacă acestea nu sunt corect supravegheate“, recomandă medicul.

Cum se pregătește un pacient pentru chirurgie bariatrică

Și în cazul chirurgiei, intervenția propriu-zisă se planifică după o primă etapă de pregătire. Pentru rezultate optime, pregătirea începe cu șase săptămâni înainte de intervenție, potrivit medicului Cosmin Buzea. Pacientul trebuie să adopte noul stil de viață, să slăbească gradual și să ia suplimentele de vitamine care vor fi deficitare după operație.

„Evoluția postoperatorie e mult mai bună când organismul e pregătit. Avem regula celor cinci: mese mici, de cinci ori pe zi. Stomacul nu mai e un rezervor, ci un tub alungit, iar pacientul trebuie să se obișnuiască cu asta“, explică dr. Buzea.

Un drum cu mai multe etape, dar cu beneficii pe termen lung

Chirurgia bariatrică nu este o intervenție izolată, ci începutul unui proces complex care include pregătire, operația propriu-zisă, remodelarea corporală și susținerea psihologică.

„Pacienții care înțeleg că slăbitul nu se încheie odată cu pierderea kilogramelor, ci continuă cu remodelarea și menținerea, sunt cei care obțin cele mai bune rezultate pe termen lung“, conchide dr. Cosmin Buzea.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife