Ce se întâmplă cu românii care și-au cumpărat vacanțe în Dubai și cum pot fi aduși în țară: „Au cazare în primele 3 zile. E mai grav după”

„Cei mai mulți turiști români care și-au cumpărat pachete turistice în Orientul Mijlociu sunt în Dubai, care era văzut ca o destinație foarte sigură. Așa era perceput. În momentul de față s-a terminat cu percepția unei destinații sigure”, a precizat luni pentru HotNews.ro Alin Burcea, președintele Asociației naționale a agențiilor de turism (ANAT). Mai puțini turiști români sunt în Abu Dhabi și Bahrain, dar asociația nu are însă un număr exact, a spus acesta.

Conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune au dus deja la anulări și suspendări de zboruri, afectând turiști din întreaga lume, inclusiv români.

ANAT nu are situația exactă a turiștilor din zona de conflict

În acest context, ANAT a anunțat luni că „pentru turiștii care au apelat la agenții de turism, există sprijin real: profesioniști care monitorizează situația, caută soluții, oferă asistență și intervin pentru a identifica cele mai rapide și sigure variante de revenire acasă”.

De dealaltă parte, Guvernul a anunțat că Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni azi cu reprezentanții agențiilor de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

HotNews.ro l-a contactat luni pe Alin Burcea, președintele ANAT, asociație care reprezintă 350 de agenții de turism din România, pentru a afla câți turiști români se află în prezent în țările de conflict în urma unor pachete cumpărate prin agențiile de turism?

Alin Burcea, președintele ANAT Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

„Nu pot să știu. Știu că toată lumea se așteaptă ca orice asociație să fie, de fapt, institut de statistică, dar nu știu să vă spun exact. Știm în mare, probabil 1.000 și ceva. Nu știm (n.a cu exactitate) pentru că vin prin multe agenții, mai sunt și agenții care nu sunt membre ANAT și nu avem astfel de date. Nu știu să vă spun în momentul acesta”, a declarat Alin Burcea.

Turiștii au cazare în primele 3 zile. E mai grav din ziua a 4-a

Președintele ANAT susține că nu este prima dată când agențiile de turism se confruntă cu astfel de situații.

„În situații de genul ăsta, toți touroperatorii români au grijă de turiști, adică fie cu ghizii lor, fie cu ghizii partenerilor, și toți în momentul de față au cazare. Acum, în primele trei zile, în general, plătesc touroperatorii. E mai grav cu următoarele zile, când trebuie să-și plătească turiștii. Acesta este un motiv pentru care ar cam trebui să-i luăm repede de acolo”, a afirmat Alin Burcea.

Nu pot să rămână oamenii acolo patru săptămâni

Președintele asociației agențiilor de turism a spus că luni, de la ora 16:00, va fi „o ședință cu Ministerul de Externe și cu Ministerul Economiei să vedem ce facem”.

„Cred că singura soluție este să fie luați de acolo. Având în vedere că președintele Trump a sugerat sau a spus că ar putea să dureze circa patru săptămâni, nu pot să rămână acolo oamenii patru săptămâni, ci trebuie să-i luăm probabil de undeva din apropiere, din Oman, sau mă rog, ce soluție se va găsi”, a spus acesta.

Oficialul ANAT spune că potrivit legii, în astfel de situații, agențiile de turism trebuie să suporte costurile pentru trei zile de cazare.

„Astea sunt ușor de rezolvat. La zilele următoare, patru, cinci, șase este mai greu. Am văzut că Emiratele au dat, inclusiv Dubai, un comunicat (n.a că vor acoperi costurile de cazare pentru oaspeţii blocaţi). Dar e un comunicat general care spune că Dubai se implică și că plătesc ei. Nu știm exact, din punct de vedere tehnic, cum se întâmplă. Adică își plătește turistul și își recuperează banii după aceea? Nu suntem luminați cum se va întâmpla lucrul ăsta. Încercăm să vedem care-i situația”, a precizat președintele ANAT.

Unde sunt cei mai mulți turiști români?

„În Dubai sunt marea majoritate. În Abu Dhabi sunt puțini. Mai erau și în Bahrain, dar puțini. Grosul e în Dubai”, a spus Alin Burcea.

Cât costă un pachet turistic în Dubai?

„Media poate să fie între 700 și 1.000 de euro de persoană, să zicem. La un hotel rezonabil. În sus, sky is the limit. Poate să coste mii de euro. Nu merge nimeni în Dubai să stea la hotel de 3 stele sau cel puțin eu nu știu oameni să meargă să stea la 3 stele. Hotel rezonabil înseamnă de la 4 stele în sus. Pachetele turistice sunt de obicei pe o săptămână”, a menționat președintele ANAT.

Acesta a spus că nu are detalii despre cazul celor 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai, precizând că foarte mulți turiști se duc pe cont propriu și nu prin agenții de turism.

HotNews.ro i-a semnalat președintelui ANAT că gazetarul Cristian Tudor Popescu critică luni, într-un mesaj postat pe Facebook această excursie și se întreabă: „Ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale sunt acolo?”.

„Nu e ca și cum ai merge la Călărași”

Alin Burcea a spus că nu a citit postarea lui CTP, dar că din punctul lui de vedere se pot vedea multe lucruri interesante în Dubai.

„Eu cred că din punct de vedere al culturii medii, sunt multe de făcut. Expoziții. Chiar așa de curiozitate, dacă te duci în Dubai, vezi foarte multe. Nu e ca și cum ai merge la Călărași. Hai să nu facem o comparație. Acum, sigur că dacă vrei să scrii că mai bine se duc să viziteze casa lui Eminescu sau Bojdeuca lui Creangă, poți să faci un articol foarte bun. E decizia lor. Sigur că sună așa grandoman să duc copiii în Dubai. Eu cred că pot să vadă multe lucruri interesante în Dubai”, a spus președintele Asociației agențiilor de turism.

„Nimeni nu se gândea la așa ceva”

Președintele ANAT consideră că Dubaiul a fost perceput până acum ca o destinație foarte sigură de turism.

„Da, a mai fost incidentul de 12 zile de anul trecut. Nu se gândea nimeni că Iranul, eventual fiind atacat, se revarsă asupra țărilor arabe. Au atacat practic toate țările arabe din Golful Persic. Ori nimeni nu se gândea la așa ceva. E oarecum o surprindere. Dubai-ul era văzut ca o destinație foarte sigură. Așa era perceput. Era, în momentul de față s-a terminat cu percepția unei destinații sigure”, a spus acesta.

Pierderi de mii de euro pentru agențiile de turism

Revenind la întâlnirea pe care oficialii ANAT și ai agențiilor de turism o vor avea cu autoritățile, HotNews.ro l-a întrebat pe președintele ANAT dacă și agențiile de turism vor suporta o parte din costurile repatrierii turiștilor români.

„Noi nu vom suporta decât ce prevede legea. Legea prevede maxim 3 zile de cazare și atât. Repatrierea, avionul, dacă îl da Guvernul e rezolvat. Probabil că dacă vor mai fi costuri mici de transport cu autocarul, probabil, cred eu, touroperatorii vor suporta transferul cu autocarul, să zicem Dubai-Oman. Știu că toată lumea se așteaptă ca agențiile să plătească, pentru că noi suntem ciuca bătăii tot timpul, dar noi trebuie să plătim cât ne obligă legea”, a spus Alin Burcea.

Președintele ANAT a mai subliniat că agențiile de turism au deja pierderi mari.

„Vorbim de 3 nopți de cazare, de câte 100 și ceva de euro minim. Și dacă ai mulți oameni, pierderile sunt deja de mii și zeci de mii de euro. Așa că noi plătim cât ne obligă legea”, a menționat Alin Burcea.

Aceste a avertizat că, în prezent, legislația românească este defectuoasă la tot ceea ce înseamnă repatriere.

Noi ne batem de ani de zile să facem un fond de garantare pentru insolvență, dar în același timp, asta ar fi rezolvat într-un fel sau altul componenta de repatriere. Ori componenta de repatriere pe lege în momentul de față nu există. Ca să facem un alt mecanism, un mecanism privat, nu tot timpul să dea statul banii. Din păcate, miniștrii care au fost până acum la turism, n-au înțeles nimic. Nici domnul Miruță, nici alții. Deci trebuie să repatrieze statul pe banii statului. Altă soluție nu există”, a mai declarat președintele Asociației agențiilor de turism.