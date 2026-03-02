CTP: „Ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale sunt acolo?”

Cristian Tudor Popescu, la lansarea volumului său „Vremea Mînzului Sec”, în cadrul Bookfest, la București, pe 1 iunie 2019. FOTO: Inquam Photos / Bogdan Buda

Cristian Tudor Popescu critică luni, într-un mesaj postat pe Facebook excursia celor 28 de elevi români blocați de sâmbătă în Dubai, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?”, a scris gazetarul în postarea de pe Facebook.

Elevii și profesoarele din Vrancea au călătorit în Emiratele Arabe Unite într-o „deplasare privată în scop cultural”, a transmis inspectoarea generală din județ pentru HotNews.

„Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?”, a mai scris CTP.

„Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, a mai scris gazetarul în postare.

Elevi români blocați în Dubai

Un grup de 28 de elevi și două însoțitoare din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce zborurile de pe aeroporturile din acea zonă au fost anulate, în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului și a ripostei regimului de la Teheran.

„Am vorbit aseară (n. red.: sâmbătă seara) cu doamna Harasim (n. red.: una dintre însoțitoarele copiilor), care nu este cadru didactic în sistemul de stat. A organizat o deplasare privată în scop cultural cu 28 de elevi din județul Vrancea. Acum sunt în siguranță și comunică permanent cu reprezentanții Consulatului României. Nu am alte detalii”, a declarat Livia-Silvia Marcu, inspectoarea școlară generală de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea.

Site-ul de știri locale „Actualitatea Vrânceană” scrie că este vorba despre un grup de copii din clasele V-XI. Conform aceleiași surse, excursia este organizată de Centrul de limbă engleză din Focșani, coordonat de Ligia Harasim, și nu are legătură cu instituțiile școlare din Vrancea. Pe lângă Harasim, copiii mai sunt însoțiți de încă o persoană.