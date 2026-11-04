Ce se întâmplă în Florida: candidatul democrat conduce după 50% dintre voturi numărate. Democrații n-au mai avut guvernator din 1999 în Florida

E încă devreme pentru orice pronostic și HotNews va avea o ediție neîntreruptă, până dimineață, ora României. Au apărut deja unele evoluții neașteptate, printre care se numără și Florida, un stat dominat în ultimele alegeri de republicani și de Donald Trump.

La 53% dintre voturi numărate, ora 2:30 ora României, clasamentul pentru guvernatorul Floridei arată astfel:

David Jolly, Democrat – 2,273,393 voturi – 51.6%

Byron Donalds, Republican – 2,084,972 voturi – 47.3%

Republicanii sunt favoriți categorici în Florida, stat care a înclinat în favoarea lui Donald Trump la toate cele trei alegeri prezidențiale la care a participat. Inclusiv cele din 2020, pe care actualul președinte le-a pierdut.

Trump a câștigat Florida la toate cele trei alegeri prezidențiale la care a candidat, cu o marjă tot mai mare de fiecare dată:

În 2016 Trump a câștigat cu o marjă de 1,20 puncte procentuale în fața lui Hillary Clinton.

În 2020 Trump a obținut 51,22% față de 47,86% pentru Joe Biden, o marjă de 3,4 puncte.

În 2024 Trump a câștigat cu 56,1% față de 43,0% pentru Kamala Harris, deci peste 13 puncte.

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Ultimul guvernator democrat al Floridei a fost Buddy MacKay, care a condus statul pentru scurt timp, între decembrie 1998 și ianuarie 1999.