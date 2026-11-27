Un restaurant din București organizează periodic o cină restrânsă în care recreează meniul unei nunți de vineri, o tradiție a comunității turce din Dobrogea. Poți afla mai multe despre acest eveniment, care îmbină cultura cu gastronomia, din newsletterul HotNews Food de mâine, 28 noiembrie. Pentru a primi HotNews Food pe mail, trebuie să te abonezi:

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Ce este neașteptat la nunta de vineri e că, pe lângă mâncare – nu mai puțin de șapte feluri -, gazdele, adică proprietara restaurantului și mama ei, membre ale comunității turce dobrogene, explică contextul cultural al acestor preparate și sensul lor în meniu și în viața de zi cu zi. Nu doar mănânci, ci și înveți și o faci alături de oameni care vin la masă cu aceeași curiozitate cu care se apucă de o școală nouă când nu-i mai obligă nimeni să meargă la școală.

Evenimentul despre care veți citi este, la rândul lui, parte dintr-un trend tot mai prezent în localurile din România: momente bine curatoriate care își oferă nu doar mâncare, ci și o comunitate de oameni cu valori comune.

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