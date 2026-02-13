Ce se știe despre misterioasa fiică a lui Kim Jong Un, văzută noul lider al Coreei de Nord

Experții occidentali cred că dictatorul Kim Jong Un își pregătește fiica adolescentă să fie moștenitoarea puterii de la Phenian, care își însoțește tot mai des tatăl la evenimente importante tot mai mediatizate, alimentând speculațiile din ultimii ani, relatează CNN.

Vârsta exactă a fetei, care se numește Kim Ju Ae, nu este cunoscută, dar se presupune că este la începutul adolescenței.

Teoria succesiunii a fost întărită joi, după ce agenția de spionaj a Coreei de Sud a declarat că dictatorul „a intrat în etapa de numire a acesteia ca succesor”.

Serviciul Național de Informații (NIS) a prezentat această evaluare actualizată într-o ședință de informare cu ușile închise cu parlamentarii, care ulterior au împărtășit concluziile cu reporterii.

Pe lângă simpla apariție la evenimente importante, Ju Ae pare să fi „exprimat opinii cu privire la anumite măsuri” de politică, potrivit NIS.

Multe lucruri rămân necunoscute despre familia Kim, pentru că puține informații intră sau ies din Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate și represive țări din lume.

Pandemia a adâncit această izolare, cu granițele închise și majoritatea misiunilor diplomatice și organizațiilor non-profit internaționale rămase părăsind țara.

Dar agențiile de informații urmăresc cu atenție orice evenimente care ar putea oferi un indiciu, în special cu privire la viitorul dinastiei Kim, care a condus Coreea de Nord de generații întregi.

Un astfel de eveniment va fi o importantă reuniune politică care se va desfășura la sfârșitul lunii februarie, prima din ultimii cinci ani, în cadrul căreia țara ar putea stabili noi priorități și remania funcționarii. NIS va monitoriza îndeaproape dacă Ju Ae va participa la întâlnire, nivelul de protocol care i se acordă, precum și orice titluri simbolice și alte indicii.

Când a aflat lumea despre fiica lui Kim

Experții occidentali cred că Kim are trei copii și că Ju Ae este copilul mijlociu.

Lumea a aflat pentru prima dată despre existența lui Ju Ae în 2013, când starul american de baschet Dennis Rodman a făcut o vizită controversată în capitala Phenian. Ulterior, el a declarat pentru The Guardian: „Am ținut-o în brațe pe micuța Ju Ae și am vorbit și cu (soția lui Kim)”.

Kim Jong Un și-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Fotografii remarcabile, publicate de presa de stat, îl arătau pe lider ținând de mână o fetiță, cu obrajii dolofani, breton și părul lung, pe fundalul unei rachete impunătoare.

Kim Jong Un și fiica sa, în 2022. Credit line: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia Kim Jong Un și fiica lui, în 2022. Credit line: KCNA via KNS / AP / Profimedia

În anii următori au urmat alte apariții publice, inclusiv la evenimente militare, cum ar fi o paradă în capitală, unde a privit rândurile de rachete balistice intercontinentale.

Prima sa călătorie publică în străinătate a avut loc în septembrie anul trecut, când l-a însoțit pe tatăl său la Beijing pentru a participa la parada militară a liderului chinez Xi Jinping.

Este singura fiică a lui Kim cu oarecare vizibilitate, numită frecvent în presa de stat ca fiind „fiică iubită” și „fiică dragă”.

Dacă Kim are și alți copii, aceștia nu au fost niciodată arătați public.



Dar nu toată lumea crede că Ju Ae a fost unsă drept succesoare. Unii experți susțin că este doar o cascadorie de PR pentru a atrage atenția internațională.

Timp de multe decenii, modul în care sunt aleși succesorii din familia Kim a fost un mister, a declarat anterior un expert pentru CNN. Se pot întâmpla multe de acum și până la momentul succesiunii finale. Ar putea trece mulți ani până când Kim – despre care se crede că are în jur de 40 de ani – va trebui să predea ștafeta, notează CNN.