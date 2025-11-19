Ce se știe despre Project Prometheus, noua companie misterioasă înființată de Jeff Bezos

Jeff Bezos alături de William Shatner într-o fotografie publicată înainte ca Blue Origin, compania aerospațială a miliardarului, să îl ducă pe celebrul actor într-un zbor suborbital, FOTO: Blue Origin / The Mega Agency / Profimedia Images

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, a înființat o nouă companie pe care o va și conduce. El va fi unul dintre cei doi directori ai Project Prometheus, un nou startup de inteligență artificială despre care a păstrat tăcerea până acum, relatează site-ul specializat în tehnologie New Atlas.

Cu o finanțare inițială de 6,2 miliarde de dolari, Project Prometheus va avea unul dintre cele mai mari bugete de care a avut vreodată parte orice startup din domeniul AI.

Celălalt director al companiei va fi Vikram Bajaj, un fizician și chimist cu un parcurs remarcabil în proiecte ambițioase de cercetare derulate la Google X și Verily, divizia de științe ale vieții de la Alphabet, compania-mamă a Google. Bajaj are un parcurs remarcabil în proiecte ambițioase.

Google X a fost un grup de cercetare semi-secret înființat de gigantul tech american care a fost adesea descris ca o „fabrică de proiecte fanteziste”. De-a lungul anilor el a dat naștere unor inițiative precum Taara, un sistem de internet transmis prin fascicule de lumină, robotaxiurile Waymo, serviciul de livrare cu drone Wing și altele.

Bajaj a condus de asemenea Foresite Labs, un incubator care susține și dezvoltă startup-uri din domeniul inteligenței artificiale.

Deși Bezos nu a vorbit în public despre noua sa companie, se crede că, având în vedere experiența lui Bajaj, acesta va coordona partea de cercetare, în timp ce fondatorul Amazon se va ocupa de partea de afaceri a Project Prometheus

Cu ce vrea să se ocupe Project Prometheus?

Dată fiind secretomania în care Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, și-a învăluit noul proiect, aproape toate informațiile cunoscute despre Project Prometheus vin de la The New York Times, care a publicat luni un articol despre companie.

Potrivit mai multor surse care au vorbit cu jurnaliștii de la NYT sub condiția anonimității, startup-ul de inteligență artificială a angajat deja în jur de 100 de persoane, recrutând talente de la marile companii specializate în inteligență artificială, inclusiv OpenAI, Google DeepMind și Meta.

NDTV amintește că Bezos, care s-a retras oficial de la conducerea Amazon în 2021, are un interes pe termen lung pentru călătoriile spațiale prin compania sa Blue Origin, iar Project Prometheus lucrează la tehnologii care ar putea în cele din urmă să îi susțină ambițiile spațiale.

Project Prometheus, a cărui nume pare o referință la titanul mitic care a furat focul zeilor și l-a dat oamenilor, face parte dintr-o tendință relativ nouă în rândul companiilor de AI, care folosesc inteligența artificială pentru sarcini practice, fizice, nu doar pentru software.

Noua companie a lui Bezos vrea urmărește să dezvolte instrumente de inteligență artificială (AI) care îi pot ajuta pe ingineri și producători să creeze produse în mai multe domenii, inclusiv cel aerospațial, informatică și auto.

„Este vorba de învățare automată (machine learning) ? De agenți AI? Sau de AI generativă? Sunt cumva conectate. Însă oamenii vorbesc despre ele ca despre blocuri foarte diferite. Capacitatea ta de a fi influențat, susținut sau eliminat din proces de oricare dintre aceste tehnologii este ceea ce provoacă cele mai mari îngrijorări sau oportunități pentru afaceri”, a explicat anterior un alt lider din Silicon Valley, Vicky Bindra, în comentarii făcute pentru site-ul tech PYMNTS.

Cum va funcționa Project Prometheus?

Spre deosebire de chatboții alimentați de AI precum ChatGPT al OpenAI, care învață analizând cantități uriașe de conținut digital din surse precum Wikipedia, articole de presă și cărți, Project Prometheus urmărește să dezvolte o AI care poate interacționa cu lumea fizică.

În timp ce modelele lingvistice de mari dimensiuni pot imita limbajul uman, pot rezolva probleme de matematică sau pot chiar scrie linii de cod, inteligența artificială la care va lucra Prometheus va învăța din experimente reale, date și utilaje, cu scopul de a face descoperiri științifice și a contribui la inginerie și producție.

Inițiativa își propune să împingă AI dincolo de limitele sale actuale, permițându-i să învețe în moduri mult mai complexe decât simplii chatboți. De la automobile la nave spațiale, proiectul speră să revoluționeze modul în care sunt concepute, testate și construite produsele.

Deși nu a ocupat oficial funcția de CEO al Blue Origin, se crede că Bezos a fost profund implicat în compania sa aerospațială, care a lucrat în ultima perioadă la turismul suborbital, la sisteme de lansare orbitală și la dezvoltarea infrastructurii spațiale.

Noul rol îi va oferi miliardarului cu o avere estimată de Bloomberg la 245 de miliarde de dolari o provocare nouă în care să se implice, mai ales având în vedere că, în prezent, Project Prometheus este un proiect aflat încă la început, comparativ cu tot ceea ce a realizat el până acum.