VIDEO Momentul în care izbucnește incendiul în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana

O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sud-vestul Elveției, se aprinde. Imaginile, care au fost publicate pe rețelele de socializare, au fost preluate și de BBC.

Cauza producerii incendiului, în care au murit zeci de oameni, este deocamdată neclară. Dar două femei franceze care se aflau în bar în acel moment au descris cum au văzut o chelneriță punând o lumânare aniversară pe o sticlă de șampanie.

„Una dintre lumânări a fost ținută prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au spus ele pentru postul de televiziune francez BFMTV.

Imagini video apărute pe rețelele de socializare arată cum flăcările încep să cuprindă rapid tavanul barului slab luminat, de deasupra zonei cu băuturi, înainte de o altă imagine a clădirii învăluite în flăcări.

De asemenea, BFM a publicat o înregistrare video cu o chelneriță care mergea cu o sticlă de șampanie cu o lumânare aprinsă prin bar, în conformitate cu relatarea celor două femei, dar înregistrarea video nu a arătat cum focul ia amploare.

Înregistrările video verificate de Reuters au arătat focul răspândindu-se, cu oameni în afara clubului, unii dintre ei alergând și țipând.

Autoritățile elvețiene au susținut, joi, o conferință de presă în care au anunțat că, în urma incendiului puternic, au murit „câteva zeci” de oameni. Potrivit poliției, oameni din mai multe țări sunt victime ale incendiului.

Un bilanț exact nu a fost încă publicat de oficialii elvețieni, dar Ministerul italian de Externe spune că, din informațiile transmise de poliția elvețiană, aproximativ 40 de persoane au murit.

Aproximativ 100 de persoane au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave, au declarat oficialii elvețieni.

