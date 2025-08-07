Ce se știe până acum despre viitoarea întâlnire Trump – Putin. Președintele rus a numit o posibilă țară gazdă

Întâlnirii între președinții SUA și Rusiei va avea loc în perioada 11-17 august, ea fiind agreată în urma întâlnirii avute miercuri de Vladimir Putin cu Steven Witkoff, trimisul special al lui Trump, relatează publicația rusă Kommersant. Țara gazdă nu a fost stabilită, dar Vladimir Putin a precizat joi că Emiratele Arabe Unite sunt o locație potrivită, potrivit agenției Reuters.

Turcia a găzduit în ultimii ani mai multe runde de negocieri de pace între delegațiile ruse și ucrainene, dar președintele turc Recep Erdogan a declarat joi că nu are nicio informație despre o întâlnire săptămâna viitoare între Trump și Putin pe teritoriul țării sale.

La o zi după întrevederea de la Kremlin dintre trimisul special al lui Trump și Vladimir Putin, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a anunțat că partea americană a propus o întâlnire pe care liderul rus a agreat-o. Ultima întâlnire între liderii celor două țări a avut loc în 2021, când Joe Biden și Vladimir Putin s-au întâlnit în Elveția.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o întâlnire între Trump şi Putin.

După ce informațiile despre întâlnirea Trump – Putin au apărut în presa americană, Casa Albă a clarificat că preşedintele american s-a declarat „deschis” la o întâlnire cu Vladimir Putin, precum şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin nu respinge o întâlnire cu Zelenski, dar pune condiții

Vladimir Putin a declarat că nu se opune unei întâlniri cu Volodimir Zelenski, potrivit agenției de stat ruse Tass. Cu toate acestea, trebuie create condițiile necesare pentru astfel de contacte, a afirmat președintele rus într-o conversație cu jurnaliștii, după o întâlnire la Kremlin cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

„Am spus de multe ori că nu am nimic împotriva nu am nimic în general împotriva unei întâlniri, este posibilă”, a declarat Putin. „Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie create anumite condiții. Din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții”.

Kremlinul a subliniat în repetate rânduri că partea rusă este pregătită pentru o întâlnire între Putin și Zelenski, dar pentru aceasta trebuie depuse multe eforturi pregătitoare. Kievul a spus că este pregătit oricând pentru o astfel de întâlnire.

Potrivit afirmațiilor consilierului Iuri Ușakov, SUA au menționat posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Putin, Zelenski și Donald Trump. Cu toate acestea, Moscova a lăsat această opțiune fără un răspuns și a cerut părților să e concentreze asupra unui summit bilateral Rusia-SUA.