Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite News.ro.

„Astăzi (miercuri – n.r.) a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile şi ore, poate săptămâni”, a declarat Rubio la Fox Business.

„Preşedintele vrea să pună capăt războiului”, a declarat Rubio.

„Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face. Şi apoi, sperăm, lucrurile vor continua să progreseze şi va exista o oportunitate foarte curând pentru preşedinte să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, sperăm în viitorul apropiat”.

„Dar, evident, trebuie să se întâmple multe înainte ca acest lucru să se poată realiza”, a mai spus secretarul de stat american.

În urma unei vizite calificate drept „extrem de productivă” de trimisul său special la Moscova, Steve Witkoff, preşedintele american a declarat miercuri mai multor lideri europeni că doreşte să se întâlnească personal cu Vladimir Putin, poate chiar săptămâna viitoare, şi apoi să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean, au relatat The New York Times şi CNN.

După informațiile apărute în presa americană, Casa Albă a clarificat că preşedintele american s-a declarat „deschis” la o întâlnire cu Vladimir Putin, precum şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe.