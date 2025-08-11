Ce soluție de pace susține România, înainte de summitul din Alaska. Oana Țoiu: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”

Țara noastră susține o soluție bazată pe respectarea deplină a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, a anunțat luni șefa diplomației române, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat după participarea la videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe din cadrul Uniunii Europene. „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a punctat ea.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii săi și poporul său își doresc cu adevărat pace. România împărtășește acest obiectiv, în calitate de vecin și stat membru al UE, iar acest lucru l-am reiterat astăzi în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe”, a precizat Oana Țoiu, în mesajul publicat pe rețeaua de socializare X.

„Eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe influența puternică a SUA și pe care sperăm că o va folosi în acest scop. Am subliniat că România susține o soluție care să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și care să implice Ucraina în mod direct în procesul de negociere – nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a adăugat ministrul român al Afacerilor Externe.

Cum ar trebui să arate un acord de pace în Ucraina, conform șefei diplomației române:

„ Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de durată, iar acest lucru este posibil doar cu participarea și voința cetățenilor.

Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de durată, iar acest lucru este posibil doar cu participarea și voința cetățenilor. Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții solide de securitate, care să prevină reluarea agresiunii.

Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pe Flancul Estic și să includă măsuri specifice pentru regiunea Mării Negre.”

Liderii europeni se vor consulta miercuri cu Trump și Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz plănuiește să se consulte miercuri cu președintele american Donald Trump, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a transmis luni guvernul de la Berlin.

Videoconferința va avea loc înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, a președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, consacrată încheierii războiului din Ucraina.

Înaintea discuțiilor cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance este planificată o întâlnire virtuală între Merz, Zelenski și liderii Franței, Regatului Unit, Italiei, Poloniei și Finlandei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, citat de agențiile DPA și Agerpres.

Este de așteptat ca la această discuție telefonică să mai participe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Întâlnirea planificată între Trump și Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina, iar guvernul german a subliniat importanța implicării Ucrainei în orice soluție de pace.

Summitul ar putea fi „un moment foarte, foarte important pentru evoluția ulterioară a acestui război teribil”, a declarat luni, la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.

El s-a referit la declarațiile cancelarului Merz, care a explicat la postul de televiziune public german ARD că se bazează pe implicarea ucrainenilor.

Purtătorul de cuvânt a spus că „dacă scopul este de a realiza o pace cu adevărat durabilă și justă, atunci este complet exclus să obținem acest lucru peste capul poporului ucrainean”.

Polonia a subliniat, de asemenea, implicarea Ucrainei în orice soluție de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump și Putin.

Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale.