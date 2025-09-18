Ce spitale pierd finanțarea din PNRR / Ministerele au finalizat lista proiectelor care rămân fără bani europeni

Majoritatea ministerelor din Guvernul Bolojan au finalizat listele cu proiectele care vor fi excluse de la finanțare din bani europeni prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministerul Sănătății a renunțat în total la 142 de contracte de finanțare pentru care nu au început nici măcar procedurile de achiziție. Este vorba în general despre proiecte de construire, extindere sau refacere a unor spitale sau secții și pavilioane.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că mai sunt două ministere care trebuie să finalizeze aceste liste pentru prioritizarea proiectelor – ministerul Mediului și ministerul Dezvoltării. Ea a spus că până săptămâna viitoare toate ministerele care au proiecte cu fonduri din PNRR vor stabili ce proiecte rămân fără bani europeni și ce proiecte pot fi finalizate până în august 2026.

Proiectele care nu au atribuite contractele de achiziții sau cele care nu au un progres fizic mai mare de 30%, deci nu ar putea fi terminate până pe 31 august 2026 când se PNRR se încheie, au fost eliminate din listele de finanțare cu bani europeni.

Potrivit unui memorandum adoptat în ședința de joi a Guvernului, Ministerul Sănătății renunță la 142 de „contracte de finanțare cu beneficiari care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții”, în valoare totală aproximativ 4 miliarde de lei.

Dintre cele patru miliarde de lei care reprezintă valoarea totală a proiectelor, peste două miliarde sunt granturi, adică bani nerambursabili de la Uniunea Europeană, iar aproximativ 20 de milioane de lei sunt bani din finanțări naționale.

Ce proiecte ale Ministerului Sănătății rămân fără finanțare prin PNRR

Potrivit memorandumului, printre proiectele care rămân fără finanțare din PNRR se numără:

Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, beneficiar județul Arad;

Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov, beneficiar Ministerul Apărării Naționale;

Construire centru de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, beneficiar Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Extinderea aripilor A1, A4 A Spitalului Universitar de Urgență București cu regim de înălțime Sth+P+3e/ Sth+P+6e, amenajări parcări exterioare, beneficiar Spitalului Universitar de Urgență București;

Policlinica municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou, beneficiar Primăria Constanța;

Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, beneficiar județul Neamț.

Câte proiecte ar putea fi finalizate până în august 2026

Potrivit documentului elaborat de ministerul Sănătății, 3.175 de proiecte vor continua să primească finanțare din PNRR. Este vorba de proiecte care au un progres fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea proiectului este asumată conform graficului de lucrări, anterior datei de 31 august 2026.

Proiectele care vor primi în continuare bani europeni valorează în total peste 9 miliarde de lei din care:

5.987.724 mii lei valoarea aferentă PNRR – grant, adică bani nerambursabili

1.299.433 mii lei valoare aferentă PNRR- pe componenta de împrumut

512.394 mii lei valoarea finanțării publice naționale

515.655 mii lei valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat

1.376.266 mii lei valoarea aferentă TVA

La finalul lunii august, când ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru le-a cerut ministerelor să decidă ce proiecte rămân sau nu în PNRR, el a precizat că nu vor fi oprite lucrările pentru proiectele suspendate.

„Prin această ordonanță nu întrerupem contracte de lucrări. Șantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG. Noi ne uităm la sursa de finanțare și stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim“”, a spus Pîslaru.