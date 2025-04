Ce spun adolescenții care votează prima dată duminică: „Îmi iau informațiile de pe grupuri Telegram și de pe YouTube. Cred că presa minte și alegerile sunt o farsă”

Răspunsurile din acest articol aparțin unor adolescenți de 18 ani, aflați la primul vot, și intervievați cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale.

Primul vot nu este doar un autocolant în buletinul de identitate, ci începutul drumului către responsabilitate. Într-o lume în care avalanșa de informații poate dezorienta chiar și un adult, am vrut să aflăm cum se informează tinerii care votează pentru prima dată și ce rol mai joacă părinții și școala în această etapă esențială.

Într-un context politic volatil, în care încrederea în instituțiile publice este adesea șubrezită, iar știrile false circulă cu viteză, am vrut să înțelegem cum se pregătesc adolescenții din România pentru primul vot. Ne-am întrebat: de unde își iau informațiile despre candidați? Discută despre alegeri cu familia sau cu prietenii? Ce rol mai are școala în formarea lor civică? Și, mai ales, ce înseamnă pentru ei votul?

Am stat de vorbă cu mai mulți tineri care anul acesta merg pentru prima dată la urne și, din răspunsurile lor, am încercat să creionăm o imagine a noii generații de alegători: între entuziasm și scepticism, între conectare rapidă și nevoia de discernământ. Aceasta este vocea unei generații care nu își mai permite luxul pasivității complete.

De unde se informează adolescenții?

Conform unui sondaj IRES realizat anul trecut, 42% dintre tineri își luau informațiile politice de pe rețele sociale, 27% de pe site-uri de știri, 18% de la TV și 7% prin discuții cu prietenii. Anul acesta, deși cursa pentru alegerile prezidențiale a intrat în linie dreaptă, sondajele de opinie privind alegerile prezidențiale își schimbă rezultatele de la o zi la alta. Situația politică prin care trecem e bulversantă și pentru un adult cu destule ștampile pe cartea de identitate, darămite pentru un adolescent care intră pentru prima oară într-o secție de votare pentru a-și exercita primul vot. Iată răspunsurile tinerilor cu care am stat de vorbă:

Ilinca: Se informează din site-uri de știri, social media și de la persoane publice de încredere

Ilinca învață la Colegiul Național „Sfântul Sava”, profil filologie. Citește știri online, urmărește candidații pe rețelele sociale și ascultă opiniile persoanelor publice în care are încredere. Nu înghite tot ce vede sau aude, ci încearcă să construiască o imagine echilibrată, informată. „Încerc să mă informez din cât mai multe părți. Citesc site-uri de știri, urmăresc candidații direct pe social media și țin cont de părerile unor persoane publice în care cred”, spune ea.

