Ce spun americanii despre abordarea lui Trump față de războiul Rusia-Ucraina. Câți dintre ei nu cred că el poate lua decizii înțelepte

Trump s-a întâlnit vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Într-un sondaj realizat cu o săptămână înainte, 59% dintre americani au declarat că nu sunt încrezători că Trump poate lua decizii înțelepte cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina .

De asemenea, au fost mai predispuși să spună că Trump favorizează prea mult Rusia (33%) decât că favorizează prea mult Ucraina (6%), deși opiniile diferă în funcție de partid. Aproximativ trei din zece (28%) spun că acesta găsește echilibrul potrivit. Alți 32% nu sunt siguri.

Sondajul , realizat între 4 și 10 august pe un eșantion de 3.554 de adulți americani, le-a adresat americanilor și alte întrebări legate de război

Oferă SUA prea mult sau prea puțin sprijin Ucrainei?

Per total, 29% dintre americani spun că SUA nu oferă suficient sprijin Ucrainei, în timp ce 18% spun că oferă prea mult.

Democrații sunt mult mai înclinați decât republicanii să spună că SUA nu oferă suficient sprijin Ucrainei. Însă au existat unele schimbări în ultimele luni între ambele grupuri.

Comparativ cu începutul mandatului lui Trump , o pondere mult mai mică a republicanilor și a celor cu înclinații republicane spun acum că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei (47% în februarie față de 30% acum). Proporția celor care afirmă că sprijinul SUA este aproximativ corect a crescut cu 15 puncte procentuale în această perioadă.

În rândul democraților și al celor cu înclinații democrate, 48% spun că SUA nu oferă suficient sprijin Ucrainei, față de 35% la începutul mandatului lui Trump. Proporția democraților care spun că SUA oferă prea mult sprijin sau aproximativ cantitatea potrivită de sprijin a scăzut în această perioadă.

Are SUA responsabilitatea de a ajuta Ucraina?

Ca și în ultimul an, americanii sunt împărțiți în ceea ce privește responsabilitatea Statelor Unite de a ajuta Ucraina să se apere de invazia Rusiei. Astăzi, 50% spun că da, în timp ce 47% spun că nu.

Din martie, ponderea republicanilor care spun că SUA are această responsabilitate a crescut cu 12 puncte procentuale (23% atunci față de 35% astăzi) și este acum la egalitate cu opiniile din 2024. Două treimi dintre democrați spun că SUA are această responsabilitate, în esență neschimbată în ultimul an.

Este invazia Rusiei o amenințare la adresa intereselor SUA?

Aproximativ trei din zece americani (31%) spun că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare majoră la adresa intereselor SUA. Aceeași pondere (31%) o consideră o amenințare minoră, în timp ce 11% spun că nu este o amenințare. Aproximativ un sfert (27%) spun că nu sunt siguri dacă invazia amenință interesele SUA.

Proporția celor care consideră că invazia Rusiei este o amenințare majoră a rămas relativ stabilă în ultimii ani – dar este mai mică decât atunci când a început războiul în 2022.

Democrații continuă să fie mult mai înclinați decât republicanii să considere invazia Rusiei ca o amenințare majoră la adresa intereselor SUA (43% față de 20%).

Cum percep partizanii Trump modul în care sunt tratate Ucraina și Rusia?

O diagramă cu bare suprapuse care arată că americanii sunt acum mai puțin înclinați să spună că Trump favorizează prea mult Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Astăzi, 33% dintre americani spun că Trump favorizează prea mult Rusia – o scădere de 10 puncte procentuale față de martie. Ponderea celor care spun că găsește echilibrul potrivit (28%) sau favorizează prea mult Ucraina (6%) nu s-a schimbat prea mult în această perioadă.

În același timp, s-a înregistrat o creștere cu 10 puncte procentuale a ponderii celor care nu sunt siguri de abordarea lui Trump (22% atunci față de 32% astăzi).

O proporție mai mică de republicani spun acum că Trump favorizează prea mult Rusia, comparativ cu începutul acestui an (10% acum față de 16% atunci). Astăzi, jumătate dintre republicani spun că Trump găsește echilibrul potrivit, în timp ce 7% spun că favorizează prea mult Ucraina. Aproximativ o treime (31%) nu sunt siguri – în creștere față de 23% în martie.

Majoritatea democraților continuă să spună că Trump favorizează prea mult Rusia, dar ponderea celor care susțin această opinie a scăzut din martie (de la 72% la 59%). Mai mulți democrați spun că nu sunt siguri acum decât în martie.

Cât de încrezători sunt partizanii în deciziile lui Trump privind războiul?

Proporția americanilor care au încredere în Trump pentru a lua decizii înțelepte cu privire la război este mai mică astăzi decât era în iulie 2024, în timpul campaniei prezidențiale. Astăzi, 40% spun că au cel puțin o oarecare încredere în Trump, în scădere față de 45% acum un an.

Această schimbare a avut loc în principal în rândul republicanilor. Vara trecută, 81% au declarat că au încredere în procesul decizional al lui Trump cu privire la război. Astăzi, acest procent este de 73%. În rândul democraților, 12% au avut această opinie vara trecută, iar 11% o au și astăzi.