„Colega noastră e în concediu medical”. Ce spun angajații din primăria Livezile, după ce edilul comunei a fost acuzat că a hărțuit sexual o angajată în biroul său

Secretara Primăriei Livezile a declarat că angajații instituției sunt „profund afectați” de scandalul în care este implicat primarul Traian Simionca, care a apărut în mai multe fotografii în ipostaze intime alături de o altă angajată a primăriei. După ce imaginile au apărut în spațiul public, polițiștii au anunțat că s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private.

„Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proastă, n-a mai contat ce am făcut bun sau rău. Lăsăm autorităţile să îşi facă treaba, să vedem care este adevărul. Ce pot să vă spun este că suntem profund afectaţi. Colega noastră este, în momentul de faţă, în concediu medical şi, sincer, sunt îngrijorată privind starea ei psihică”, a declarat Emanuela Mihalachi, secretară la primăria din comuna Livezile, pentru Antena 3 CNN.

Prefect: „Așteptăm finalizarea cercetărilor”

Prefectul județului Bistrița-Năsăud a spus că instituția pe care o conduce așteaptă finalizarea anchetei înainte de a lua eventuale măsuri.

„Nu avem atribuţii în acest moment pe această speţă. Cum v-am spus, aşteptăm să vedem dosarul penal sau cercetarea care este acum în curs, cum se finalizează. Ulterior, vom lua decizii dacă se impune”, a declarat Teofil-Iulian Cioarbă, prefect Bistriţa-Năsăud, conform sursei citate anterior.

Localnicii din comună s-au arătat la rândul lor surprinși de acuzațiile aduse primarului. „Știu că domnul primar e un om cumsecade, a făcut multe pentru noi. Eu am rămas șocată când am aflat despre scandalul sexual”, a spus una dintre localnice, pentru sursa citată.

Dosar penal deschis după apariția imaginilor cu primarul din Livezile și o angajată în ipostaze intime

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma apariției unor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. El este surprins și când o sărută.

HotNews a încercat în repetate rânduri să ia legătură cu edilul, însă acesta nu a răspuns apelurilor.

Edilul susține că imaginile sunt realizate cu AI

Imaginile realizate în biroul primarului s-au viralizat pe rețelele de socializare, după ce, potrivit publicației locale Bistrițeanul, edilul le-a pus la „stare” pe WhatsApp cu textul „partidă de amor”. Ulterior, Simioanca a spus că fotografiile sunt trucate și că va contacta un avocat.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus, miercuri, după apariția pozelor, primarul din comuna Livezile.