„Cam 40 de minute a fost un zgomot îngrozitor, am încercat să ne adăpostim”. Ce spun localnici din Padina despre momentul în care a fost doborâtă drona

Mai mulți localnici din zona Padina, din județul Buzău, unde a căzut drona doborâtă de pilotul unui avion F-16, au povestit pentru Digi24 că au auzit o bubuitură puternică, la scurt timp după ce au primit mesajul RO-Alert. Totodată, ISU Buzău a anunțat că au fost aproximativ 15 apeluri la 112.

Mai mulți oameni din Buzău au sunat la 112 pentru a solicita „detalii referitoare la mesaj”, adică referitor la mesajul RO-Alert prin care locuitorii din Buzău și Galați erau avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

„Au fost în jur de 10-15 apeluri la 112”, a declarat vineri mr. Creţu George din cadrul ISU Buzău, potrivit Agerpres.

Doi localnici din zona Padina, unde a căzut drona doborâtă, au povestit pentru Digi24, cum s-a auzit operațiunea în zonă.

„Am primit RO-Alert un pic mai devreme, mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incindent aerian. La 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte-foarte puternică, de intensitatea unui tunet, dar de zece ori mai mare, după care au început să survoleze avioane pe cer”, a declarat o femeie din zonă.

Ea a mai spus că apoi, „cam vreo jumatate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor”. „Am încercat să ne adăpostim, iar la 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri. În momentul în care a fost atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de cinci secunde”, a mai spus femeia.

Un alt localnic a declarat pentru același post TV că mai mulți oameni au început să plângă, când au auzit zgomotul.

„Am auzit o bubuitură micuță, apoi am crezut că e un boom sonic sau un meteor, ne gândeam la orice… bine, și posibilitatea dronelor”, a declarat bărbatul. „Am vazut pe cer o dâră, am crezut că-i boom sonic sau exerciții si am mers mai departe, doar că oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii”, a mai spus el.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

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Foto: Reporter Buzoian