Ce spun martorii oculari despre atacul din tren din UK și ce cere opoziția

Opoziția spune Guvernului să dea informații despre atacul care a avut într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă seară.

Zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, potrivit BBC.

Un martor ocular din tren a povestit momentul în care un bărbat rănit a alergat spre ea strigând „cineva are un cuțit” „Toți pasagerii din tren se înghesuiau în față… toți se strângeau unii lângă alții”, a spus martorul pentru publicația britanică.

Un alt martor a declarat că inițial a auzit oameni strigând „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea” și a crezut că ar putea fi o farsă de Halloween. El a spus  că oamenii au început să se înghesuie în vagon și a observat că mâna lui era „acoperită de sânge”, deoarece „sângele era peste tot pe scaunul” pe care se sprijinise.

Un bărbat mai în vârstă l-a „blocat” pe atacator să înjunghie o fată mai tânără, rănindu-l la cap și gât, a mai spus martorul, adăugând că alți pasageri au folosit hainele lor pentru a încerca să oprească sângerarea. El a mai spus că incidentul „a părut să dureze o eternitate”.

„Scene îngrozitoare”

Mai mulți parlamentari au descris scena din Huntingdon ca fiind „îngrozitoare”.

Ministrul de interne din opoziție, Chris Philp, a scris pe X că gândurile sale sunt alături de „toți cei răniți și afectați”. El a solicitat poliției și guvernului să furnizeze informații actualizate despre incident.

Deputatul conservator Kevin Hollinrake a tranmis că gândurile sale sunt alături de victime după „scenele îngrozitoare din Huntingdon”.

Ce se știe despre atac până acum

Poliția din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată sâmbătă, la ora locală 19:39, după ce s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul care circula de la Doncaster, în nordul Angliei, la Londra King’s Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon, iar în videoclipurile de pe rețelele de socializare se pot vedea ofițeri înarmați urcând în tren.„Ofițeri înarmați au intervenit și trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați”, a declarat poliția.

Autoritățile au anunțat că poliția antiteroristă a fost implicată în anchetă, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului. „În această etapă incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului”, a transmis poliția britanică.


