Ce spune consilierul de încredere al lui Vladimir Putin despre o întâlnire Trump-Putin-Zelenski 

Subiectul privind o eventuală reuniune trilaterală între președinții american, rus și ucrainean nu a fost discutată de Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, a declarat Iuri Uşakov, consilierul lui Putin de politică externă, transmite sâmbătă Reuters.

Ușakov, unul dintre cei mai de încredere consilieri ai liderului de la Kremlin, a adăugat că nu știe când se vor întâlni din nou președintele SUA și Putin.

„Nu știu încă. Președintele SUA a spus că își va suna colegii și va discuta cu ei rezultatele negocierilor actuale. Și apoi vom decide ce vom face în continuare”, a spus Ușakov, citat de agenția rusă TASS.

Discuțiile între Trump și Putin nu s-au soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-și întâlnirea din Alaska fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

În declarația de la finalul summitului, președintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate Națională rus, Dmitri Medvedev, spune însă că SUA și Rusia au agreat să mute presiunea pe Kiev și pe Europa.

„Ca urmare a unei discuții de aproape trei ore, șeful Casei Albe a renunțat la escaladarea presiunii asupra Rusiei. Cel puțin pentru moment. Important: întâlnirea a demonstrat că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și în același timp cu continuarea operațiunii militare speciale. Esențial: ambele părți au pus direct responsabilitatea pe Kiev și Europa pentru obținerea rezultatelor viitoare în negocierile privind încetarea ostilităților”, a transmis vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.