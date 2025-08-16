Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. “Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful” – vedeta propagandistă preferată a lui Putin

Politicienii ruși au numit întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin o probă a schimbării ordinii mondiale și au prezentat-o drept exact ce a vrut Rusia, în apărarea intereselor sale.

“Încă nu există nici încetare a focului, nici un acord. În rest, totul a fost excelent. Cel mai bun rezultat la care ne-am fi putut aștepta!” a scris ideologul Kremlinului Alexandr Dughin pe platforma X.

Margarita Simonyan, una din principalele propagandiste ale Kremlinului, a transmis LIVE evenimentul.

“Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful. Ținem pumnii atât de strânși încât unghiile ni se înfig în palme”, a scris Simonyan pe canalul său de Telegram ieri, 15 august, la ora 15:56.



“Aurus cu numere de Moscova, pe o bază militară americană din Alaska. În primul rând, arată minunat”, a continuat scris jurnalista rusă la ora 21:59. Ea s-a referit la automobilul delegației care era alături de președintele rus în vizita sa. Până la urmă, ambii președinți s-au deplasat de la aeroport cu automobilul lui Trump, nu cu Aurusul lui Putin.

“Au terminat. Și slavă Domnului”,a scris succint Simonyan la ora 02:10 după întâlnire.

Medvedev spune că SUA și Rusia au agreat să mute presiunea pe Kiev și pe Europa

“Ca urmare a unei discuții de aproape trei ore, șeful Casei Albe a renunțat la escaladarea presiunii asupra Rusiei. Cel puțin pentru moment. Important: întâlnirea a demonstrat că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și în același timp cu continuarea operațiunii militare speciale. Esențial: ambele părți au pus direct responsabilitatea pe Kiev și Europa pentru obținerea rezultatelor viitoare în negocierile privind încetarea ostilităților”, a scris la ora 09:46 vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a scris:

“Mass-media occidentală se află într-o stare care poate fi numită delir, apropiindu-se de nebunie completă: timp de trei ani au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roșu cu care a fost întâmpinat președintele rus în SUA”, a punctat Zaharova.

Dmitri Belik: ”O demonstrație a resetării modelelor geopolitice ale ordinii mondiale”

“Summitul istoric din Alaska reprezintă o etapă semnificativă în construirea unei noi arhitecturi a securității globale. Această întâlnire este o demonstrație a resetării modelelor geopolitice ale ordinii mondiale, a subliniat, într-o discuție cu Russia Today membrul Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri internaționale, Dmitri Belik.

“Washingtonul nu mai este centrul unei lumi unipolare, locul acestuia fiind luat de multipolaritate. De acum înainte, realitățile geopolitice sunt astfel încât Moscova reprezintă un centru alternativ de putere și de luare a deciziilor, cu care este necesar să se țină cont. Summitul a devenit un exemplu de cooperare constructivă între marile puteri și de restabilire treptată a relațiilor bilaterale, proces ce are loc indiferent de opinia unor reprezentanți ai Occidentului care se zbat într-o isterie antirusească”, a mai subliniat parlamentarul rus, citat de RT.

Leonid Sluțki: Alaska înseamnă trecere ”de la ieri la mâine”

Președintele Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri internaționale, Leonid Sluțki, a declarat pentru Russia Today, după summitul președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, că Alaska a permis trecerea „de la ieri la mâine”.

Potrivit lui, summitul și-a justificat pe deplin sloganul „Aspirând la pace” și a pus bazele pentru un avans viitor. El a adăugat că liderul rus a reușit să transmită direct poziția Rusiei privind necesitatea eliminării cauzelor primare ale crizei ucrainene și creării condițiilor pentru o pace durabilă.

„Nu este o descoperire completă (și nici nu era așteptată), dar este un punct de cotitură semnificativ atât în restabilirea cooperării depline între cele două mari puteri nucleare, cât și în ceea ce privește încheierea conflictului din Ucraina. Este important că dialogul continuă și are loc într-un ton de respect reciproc”, a spus Sluțki.

”Pentru intersele noastre, întâlnirea a fost de nota 15 din 10”

“Pervîi Canal”, unul din principalele portavoce a Kremlinului a discutat despre întâlnirea dintre Trump și Putin chiar și în emisiunea de divertisment de dimineața. Politologul Dmitri Suslov, aflat în studioul emisiunii „Bună dimineața”, a răspuns la prima întrebare a prezentatoarei despre faptul că Donald Trump a apreciat aceasta întrevedere ca fiind de nota 10.

“Președintele american a apreciat-o din punct de vedere a intereselor americane, din punct de vedere a intereselor ruse, întâlnirea a fost de nota 15 din 10. (…) Ceea ce ține de situația din Ucraina, președinții nu au discutat despre un armistițiu, ci au discutat despre parametre și condiții unei reglementări de pace”, a spus politologul rus.

„Rusia și SUA vor continua să reconstruiască relațiile” – astfel a comentat summitul ruso-american desfășurat în Alaska trimisul special al președintelui Rusiei pentru cooperare în domeniul investițiilor cu țările străine, Kirill Dmitriev, citat de Pervîi Canal.

„Președintele Trump a subliniat potențialul semnificativ al cooperării în domeniul economic dintre Rusia și SUA”, a menționat el.

Potrivit lui, dialogul s-a desfășurat într-un mod pozitiv și constructiv. În plus, partea americană „a primit bine delegația rusă”.

“Rezultatul celui mai așteptat eveniment politic din ultimii ani este înțelegerea deplină și acceptarea poziției Rusiei pe problemele-cheie. Să vedem cum va evolua situația mai departe. Însă, deocamdată, în această etapă, totul corespunde strict intereselor noastre”, a scris jurnalistul rus Serghei Karnauhov pe canalul său de Telegram cu peste 130 de mii de abonați.