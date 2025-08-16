Donald Trump a avut o „discuție lungă” cu Zelenski după întâlnirea cu Putin, anunță Casa Albă

Președintele Donald Trump vorbește la telefonul mobil în limuzina sa la sosirea sa la baza comună Andrews, Maryland, vineri, 15 august 2025, în drum spre întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. Credit line: Luis M. Alvarez / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a vorbit „îndelung” la telefon cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la finalul întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska. Ulterior, Trump i-a sunat și pe liderii NATO, anunță Casa Albă.

Trump l-a sunat pe Zelenski în timpul zborului înapoi la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație de presă.

Președintele a petrecut o mare parte din zborul de șase ore la telefon. După convorbirea telefonică cu Zelenski, Trump a vorbit cu liderii NATO, a spus Karoline Leavitt, fără să dezvăluie subiectul discuțiilor.

Biroul lui Zelenski a confirmat că acesta a vorbit cu Trump sâmbătă dimineață.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile după două ore și jumătate cu declarații comune fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.

În timpul conferinței de presă comune cu Putin, Trump s-a angajat să poarte convorbiri telefonice atât cu Zelenski, cât și cu oficialii NATO.

„Desigur, îl voi suna pe președintele nostru Zelenski și îi voi povesti despre întâlnirea de astăzi”, a declarat Trump în timpul conferinței.