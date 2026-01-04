Ce spune Donald Trump despre posibilitatea de a lua Groenlanda

Donald Trump a avertizat duminică, la o zi după operațiunea militară din Venezuela în cursul căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat, că și alte țări ar putea fi supuse intervenției americane.

„Avem absolut nevoie de Groenlanda”, a spus Donald Trump despre insula care face parte din Danemarca, o țară NATO, într-un interviu acordat The Atlantic.

Trump a descris insula ca fiind „înconjurată de nave rusești și chineze”.

Trump a fost întrebat dacă atacul asupra Venezuelei ar putea indica o dorință de a lua măsuri militare pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din ținutul Danemarcei, care a respins revendicările teritoriale ale Americii.

Trump a răspuns că le revine altora să decidă ce înseamnă acțiunea militară americană din Venezuela în contextul Groenlandei.

„Ei vor trebui să interpreteze singuri. Sincer, nu știu”, a spus Trump. „Dar avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”, a continuat președintele american.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă alături de Trump, că lumea ar trebui să ia aminte după operațiunea din Venezuela: „Când (Trump) îți spune că va face ceva, când îți spune că va rezolva o problemă, chiar vorbește serios”, a spus Rubio.

Planurile lui Trump pentru Groenlanda

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA „are nevoie” să controleze Groenlanda.

La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller – soția lui Stephen Miller, șeful adjunct al cabinetului lui Donald Trump – a postat pe X o hartă a Groenlandei acoperită cu steagul american, cu mesajul: „ÎN CURÂND”.

Ambasadorul Danemarcei la Washington, Jesper Møller Sørensen, a reacționat la provocarea lui Miller printr-un „memento prietenos” privind cooperarea militară istorică dintre cele două țări.

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, în funcția de trimis special în Groenlanda. Landry, fost procuror general al statului, i-a mulțumit lui Trump pentru numirea sa în decembrie 2025, spunând că este „o onoare să vă servesc în această funcție voluntară pentru a face din Groenlanda o parte a SUA”.

De la preluarea mandatului în urmă cu un an, Trump a zguduit aliații europeni cu planurile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și ca viitoare sursă de bogăție minerală. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a obține controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări și neliniște pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Avem mare nevoie de Groenlanda”, a declarat Trump postului american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o eventuală preluare prin forță.

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj reprezentativ publicat inițial în ianuarie 2025 și readus în atenția publică de criza actuală. Teritoriul are dreptul de a-și declara independența din 2009.