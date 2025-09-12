Ce spune FMI după misiunea în România: Care sunt punctele critice și cum ar arăta varianta optimistă

Pachetele de reforme ale Guvernului sunt un pas înainte, dar aplicare lor integrală și aplicarea de măsuri suplimentare sunt „critice” pentru finanțele și economia României, a transmis vineri FMI, după ce o misiune a Fondului a fost la București pentru discuții în ultimele zece zile.

„Se preconizează o creștere treptată a economiei pe fondul consolidării fiscale necesare, care este esențială pentru a aborda deficitele gemene tot mai mari”, a transmis Fondul care a subliniat că inflația va rămâne ridicată și se va încadra pe „culoarul” dorit de BNR la sfârșitul anului viitor.

„Pachetul recent de reforme pentru 2025-26, inclusiv reformele fiscale, este binevenit și reprezintă un important pas înainte. Executarea sa integrală și măsurile suplimentare de ajustare începând cu 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3% din PIB sunt critice pentru restabilirea sustenabilității fiscale și macroeconomice”, subliniază FMI în concluziile misiunii în România.

În ce privește politica monetară, Fondul acordă o bilă albă Băncii Naționale, spunând că abordarea ei prudentă a rămas una adecvată, cu mențiunea că reducerea dobânzii-cheie ar trebui să reînceapă după ce inflația va fi pe un trend clar de scădere.

Însă, consideră FMI, „o mai mare flexibilitate a cursului de schimb pe termen mediu ar spori reziliența la șocuri”.

Care ar fi varianta optimistă

Fondul spune și că un risc pentru România îl reprezintă posibila reducere a ratingului de credit, „deoarece persistă îngrijorări cu privire la executarea consolidării fiscale planificate pentru 2025-2026 și la sustenabilitatea pe termen mediu a finanțelor publice, din cauza deficitului fiscal încă ridicat.”

De asemenea, creșterea economică mai lentă a principalilor parteneri comerciali ai României, „posibil însoțită de bariere comerciale mai mari, incertitudine și intensificarea conflictelor regionale – ar putea afecta comerțul și fluxurile de investiții străine directe”.

Pe de altă parte, Fondul menționează și o variantă optimistă:

„Punerea în aplicare în mod ferm a ajustării fiscale și a proiectelor de investiții finanțate de UE ar putea consolida încrederea investitorilor și reduce primele de risc mai repede decât se preconiza, ceea ce ar duce la creșterea investițiilor private și a creșterii economice.”