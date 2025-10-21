Ce spune Kremlinul despre posibilitatea ca Putin și Trump să zboare la întâlnirea de la Budapesta cu același avion

Informații apărute în presă au vorbit despre posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump să sosească simultan cu același avion la summitul de la Budapesta. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat acest scenariu, transmit Kommersant și agenția rusă de presă de stat TASS.

„Zvonurile conform cărora Putin și Trump ar putea zbura la Budapesta cu același avion sunt un scenariu fantezist”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat cum comentează această versiune a traseului lui Putin către capitala Ungariei.

În același timp, Peskov a declarat că data unui posibil summit între Vladimir Putin și Donald Trump nu a fost încă stabilită.

„Ascultați, înțelegem poziția președinților, dar nu putem amâna ceea ce nu a fost finalizat. Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au dat date exacte. Avem nevoie de pregătiri, de pregătiri serioase”, a spus Peskov.

Întâlnirea Trump-Putin, în incertitudine

După ce a vorbit cu Putin la telefon pe 16 octombrie, Trump a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov se vor întâlni în această săptămână înainte de un posibil summit la Budapesta.

Luni, Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică. Ulterior, CNN a relatat, citând un oficial anonim al Casei Albe, că speranțele lui Donald Trump pentru o întâlnire rapidă la Budapesta cu președintele rus Vladimir Putin ar putea fi temperate, în condițiile în care șefii diplomației din SUA și Rusia nu au reușit deocamdată să stabilească o întrevedere pregătitoare.

Potrivit surselor CNN, Rubio și Lavrov au de fapt așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Marți, Lavrov s-a limitat la a anunța că a convenit cu secretarul de stat american Marco Rubio să continue contactele telefonice.

„Ieri, am discutat în detaliu cu Marco Rubio, în conformitate cu acordul la care au ajuns președinții pe 16 octombrie în timpul convorbirilor telefonice, și am confirmat angajamentul nostru ferm de a acționa în conformitate cu înțelegerile și acordurile la care au ajuns președinții Putin și Trump, în primul rând în Alaska și în timpul convorbirilor telefonice”, a declarat ministrul rus de Externe, într-o conferință de presă, citat de TASS.

Trump și Putin s-au întâlnit pe 15 august la o bază aeriană din perioada Războiului Rece din orașul Anchorage, Alaska, și au sugerat exustența unor progrese în negocieri, deși surse americane și ruse au afirmat că au existat dezacorduri semnificative cu privire la modul de încheiere a războiului.