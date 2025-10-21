Rusia temperează speranțele pentru un summit rapid Trump-Putin. Întâlnirea pregătitoare dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov nu a fost stabilită

Marco Rubio (dreapta), discutând cu Sergei Lavrov la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Credit foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia

Moscova a anunțat marți că perspectiva unei întâlniri dintre Lavrov și Rubio „nu a fost ridicată în mod specific” la discuția telefonică a acestora de luni. CNN scrie că asta s-a întâmplat din cauza așteptărilor divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Speranțele lui Donald Trump pentru o întâlnire rapidă la Budapesta cu președintele rus Vladimir Putin ar putea fi temperate, în condițiile în care șefii diplomației din SUA și Rusia nu au reușit deocamdată să stabilească o întrevedere pregătitoare, scrie CNN.

După ce a vorbit cu Putin săptămâna trecută, Trump a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov se vor întâlni pentru a pregăti summitul de la Budapesta.

Rubio și Lavrov au discutat luni, fără să ajungă însă la o decizie privind întâlnirea, scrie CNN, care a citat un oficial anonim al Casei Albe. Potrivit surselor CNN, Rubio și Lavrov au de fapt așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Marți dimineață, un oficial al ministerului rus de externe a reacționat la informațiile oferite de CNN, spunând că „nu poți să amâni o întâlnire care nici nu a fost stabilită”.

O astfel de întâlnire necesită pregătiri, a declarat vice-ministrul de externe Serghei Riabkov, potrivit agenției de știri RIA, confirmând practic că Lavrov și Rubio nu sunt deocamdată pregătiți să se întâlnească.

Riabkov a spus chiar că perspectiva unei întâlniri între cei doi „nu a fost ridicată în mod specific”.

O discuție „constructivă”, spune Moscova

Discuția de luni dintre Rubio și Lavrov a fost catalogată drept „constructivă” în comunicările Moscovei.

Însă Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, nu a folosit cuvântul „constructiv”, observă Reuters.

„Secretarul a subliniat importanța viitoarelor întâlniri ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea promovării unei soluții durabile la războiul dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, a spus Pigott.

Rubio și Lavrov ar putea discuta din nou la telefon în această săptămână, scrie CNN.

Întâlnirea anticipată dintre Rubio și Lavrov era considerată drept etapa pregătitoare cheie pentru al doilea summit din acest an între Trump și Putin.

Liderii au convenit joia trecută, în cadrul unei convorbiri telefonice, să se întâlnească în curând în capitala Ungariei, Budapesta.

Nehotărârile lui Trump

Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar Moscova a clarificat în același timp că nu este dispusă se renunțe la condițiile maximaliste impuse Ucrainei pentru încheierea războiului.

Trump și Putin s-au întâlnit pe 15 august la o bază aeriană din perioada Războiului Rece din orașul Anchorage, Alaska, și au sugerat exustența unor progrese în negocieri, deși surse americane și ruse au afirmat că au existat dezacorduri semnificative cu privire la modul de încheiere a războiului.

Ulterior, Trump a dat de înțeles pentru o vreme că este dezamăgit de Putin și de poziția sa și a spus că Ucraina ar putea câștiga de fapt războiul.

După discuția cu Putin de vineri, liderul american a părut că și-a schimbat iarăși părerea.

În cadrul unei întâlniri ulterioare de la Casa Albă, el l-a presat pe Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, potrivit unei relatări a Financial Times.