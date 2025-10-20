Sorin Grindeanu, răspuns clar despre o demisie a lui Ilie Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților / Ședință a Coaliției marți, pentru a decide ce va face Guvernul

Coaliția se va întruni marți în prima ședință după decizia Curții Constituționale de a respinge legea privind modificarea sistemului de pensii ale magistraților, a anunțat Sorin Grindeanu. Întrebat dacă, în opinia sa, se impune demisia lui Ilie Bolojan, liderul PSD a spus că premierul nu trebuie să plece.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în ședința coaliției va propune formarea unui grup de lucru care să se ocupe de reformularea legii pentru reforma pensiilor magistraților.

Întrebat dacă se impune demisia lui Ilie Bolojan, liderul PSD a răspuns: „Spre deosebire de alți colegi din coaliție, eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea demisia, indiferent de verdictul pe acest pachet”.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pe Legea Bolojan privind modificarea sistemului de pensii pentru judecători și procurori. Decizia a fost luată cu 5/4 voturi. Până la această oră, CCR nu a comunicat oficial motivele pentru care a picat legea.

Surse din CCR au explicat pentru HotNews că motivul declarării legii ca fiind neconstituțională ține de lipsa avizului CSM. Asta înseamnă motive extrinseci, adică de formă, și nu de fond (privind conținutul legii), iar în aceste condiții ar putea fi reluată procedura de adoptare a Legii Guvernului Bolojan.

Până la această oră, premierul Bolojan nu a reacționat. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că Guvernul va emite un punct de vedere după ce Curtea Constituțională va transmite comunicatul prin care să facă oficial anunțul privind declararea legii drept neconstituțională.

În 2 septembrie, la o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului în Parlament pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Bolojan.