Ce spune Oil Terminal despre demisia lui Gabriel Daraban de la conducerea companiei

Societatea Oil Terminal a informat Bursa de Valori București că directorul comercial Gabriel Daraban „a încetat în data de 12.11.2026 activitatea la Oil Terminal”. Plecarea lui Daraban de la conducerea companiei survine în ziua în care DIICOT a făcut zeci de percheziții în mai multe județe într-un dosar privind cu acuzații foarte grave în domeniul petrolier, printre care evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Oil Terminal a mai precizat că „societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situației de fapt”. Potrivit Oil Terminal, „nu au fost desfășurate percheziții la Oil Terminal în data de 12.11.2026”.

Surse judiciare au precizat pentru HotNews ca sunt vizați de ancheta DIICOT, printre alții, șeful biroului vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și funcționari de la CEC Bank București.

Conform surselor G4Media, perchezițiile îi vizează inclusiv pe Gabriel Daraban, care și-a dat demisia cu o zi înainte din funcția de director comercial al Oil Terminal. Informația privind demisia lui Daraban a fost confirmată și de o sursă HotNews.

Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț Mihai Daraban, care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos. Gabriel Daraban a fost pasager în avionul privat spre Mykonos în care s-au aflat oameni de afaceri, politicieni și doi judecători.

Mecanismul prin care era importat petrol rusesc

Potrivit informațiilor HotNews, procurorii acuză un mecanism infracțional prin care era adus petrol rusesc, aflat sub sancțiunile Uniunii Europene.

Acest lucru era făcut prin falsificarea de acte, au spus surse HotNews, care au afirmat că ar fi implicat Gabriel Daraban prin firma Global Defence Logistics, la care este administrator unic și acționar împreună cu fratele său (dețin puțin peste 10% fiecare).

Surse HotNews au explicat că Oil Terminal nu poate verifica chimic proveniența țițeiului și se bazează pe certificatul de origine care îi vine din vamă. Astfel, totul se bazează pe vamă și pe bănci, care fac controlul documentelor.

Global Defense Logistics este vizată și de o anchetă internațională, la care participă și DNA, privind fraudarea de fonduri NATO. Nu este primul dosar la DNA pe numele firmei, considerată cel mai mare și mai influent furnizor de servicii din Portul Constanța pentru trupele NATO.

Global Defence Logistics care are ca principal obiect de activitate „Activități de servicii anexe transportului pe apă”.

Ce spune DIICOT

Procurorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, potrivit unui comunicat DIICOT:

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect, care exercita controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, membrii grupului infracțional organizat au avut atribuții distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și evidențierea operațiunilor în contabilitate.

În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, a fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvență, care a emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.

Concomitent, la nivelul societății comerciale interpuse s-a urmărit stingerea obligațiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale.

Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.

Activitatea grupării de criminalitate organizată a beneficiat de sprijinul unui suspect, care exercita atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea raporturilor cu organele fiscale.

Cercetările au relevat și utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăți interpuse și calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantitățile efectiv comercializate. Prin aceste operațiuni a fost diminuată și taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de circa 1.218.000 lei.

De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăți care comercializa carburanți, din investigații a rezultat că, în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au participat la evidențierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei.

Prin modalitatea de transformare a cantităților și de calcul al accizelor, au fost diminuate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu suma de peste 4.500.000 lei, reprezentând accize și TVA.

Totodată, în perioada aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor, prejudiciul aferent acestor operațiuni ridicându-se la 2.200.000 lei.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, a unor finanțări garantate în numele și în contul statului, în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, suspecții au folosit documente și date inexacte ori incomplete privind operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, aporturile proprii și sursele de rambursare, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de acordare și utilizare a creditelor. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajați ai instituției de credit, analiști de credit și membri ai comitetului de credit, implicați în analiza, aprobarea și eliberarea finanțărilor.

Astfel, prin intermediul a 12 contracte de credit au fost obținute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei. Sumele astfel obținute au fost transferate preponderent în circuitul societăților afiliate și utilizate inclusiv pentru constituirea aporturilor necesare altor finanțări, achitarea unor obligații bancare și efectuarea unor cheltuieli personale.

Distinct, în perioada august 2024–mai 2025, prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale, au fost obținute alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, cauzând instituției bancare o pagubă de circa 2.450.000 lei.

Investigațiile efectuate în cadrul dosarului penal vizează și denaturarea caracterului concurențial al unei proceduri organizate, în perioada august–septembrie 2025, pentru cesiunea unor creanțe bugetare în cuantum de 5.275.461 de lei.

Astfel, reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea liderului grupului infracțional organizat au depus oferte concertate, prezentate ca independente, în scopul denaturării prețului de adjudecare, beneficiind de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului, cu funcție de conducere în cadrul unei administrații financiare județene.

Cu privire la infracțiunile de abuz în serviciu, cercetările privesc modalitatea de procesare a unor declarații vamale și de eliberare a produselor petroliere, în condițiile aplicării nelegale a unui regim care permitea suspendarea plății accizelor și neplata efectivă a TVA la import.

În acest context, suspecții cu atribuții în verificarea și procesarea operațiunilor vamale (inspectori vamali), precum și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, au încălcat obligațiile legale de serviciu, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora.

Prin aceste acțiuni a fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale în cuantum total de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente operațiunilor de import.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin încasarea cu întârziere a acestor obligații se ridică la mai mult de 25.000.000 lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală.”